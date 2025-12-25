Image: Logitech

早く日本上陸して！

Logitech（ロジテック）は、メカニカルキーボードの新製品「Alto Keys K98M」を北米で発売しました。

本機は、リニア軸のマーブルスイッチを採用したメカニカルキーボード。テンキーのあるフルサイズ仕様ですが、カーソルキーの位置を少し下にすることで、左右の幅を短くしたモデルです。

接続方式はBluetoothとLogi Bolt（ロジクールが開発した次世代ワイヤレスシステム）、そして有線に対応。最大3台のデバイスとのマルチペアリングが可能です。バッテリーは充電式となっています。

ガスケットマウント＋ホットスワップ対応でこのお値段

Image: Logitech

このキーボード、打鍵時のショックを和らげるUniCushionガスケットマウントを採用。そして、キースイッチを引き抜いて手軽に交換できるホットスワップに対応と、かなり上級者向けのスペックとなっています。

キーキャップもPBTキーキャップとなっており、耐摩耗性が高く印字が消えにくい仕様。白色バックライトも搭載されています。

Image: Logitech

かなりしっかりした作りのキーボードですが、お値段は119.99ドル（約1万9000円）となっており、仕様に比べてかなりリーズナブル。コストパフォーマンスの高いキーボードです。

Image: Logitech

おそらく日本でも発売されるのではと、淡い期待を抱いております（日本ではロジクールブランドになる）。この仕様で2万円を切る価格だったら、即買いレベルでお買い得モデルです。

Source: Logitech