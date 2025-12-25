米スポーツ専門局ＮＥＳＮ（電子版）は２４日（日本時間２５日）、レッドソックスの吉田正尚外野手（３２）の５年契約の４年目となる来季について「２０２６年のレッドソックスでの役割は依然として謎に包まれている」と報じた。チームは今オフ、トレードを中心にロースター再編を進めてきたが、その中で吉田の役割はいまだ明確になっていない。

吉田は主にＤＨを務めてきたが、来季は同ポジションを複数の選手と争う可能性がある。外野はすでに４人が定位置を争う状況にあり、さらにカージナルスからトレードで加入したコントレラスが一塁手として起用される場合、休養日にＤＨで起用される可能性もある。また、５月に左ヒザの膝蓋腱断裂という大けがを負った一塁手のカサスが来季、健康を取り戻せば、同じくＤＨ候補の一人となる。

それでも吉田はシーズン終盤の１か月間で打率３割３分３厘、出塁率３割５分１厘、長打率４割６分８厘、ＯＰＳ８割３分７厘と復調を示し、高い攻撃力を備えていることを証明した。

ＮＥＳＮは「吉田はあらゆる点で完璧なプロフェッショナルだ。クラブハウスに与える影響を考えても、彼に問題があるとは思えない」と評価。一方で、チームは契約をオプトアウトしてＦＡになったブレグマンとの再契約を強く望んでいるとされるものの、見通しは立っておらず、三塁手は課題のままだ。

豊富なピースをどう当てはめるのか。来季はコーラ監督の手腕が問われる１年となりそうだ。