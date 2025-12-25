TBS宇内梨沙、良原安美、フジ永島優美、NHK中川安奈…’25年局退社した女子アナ惜別画像

『女子アナ30歳定年説』は根強い！？

「年内のオンエアをもって、この『耳金』を含めてすべての番組を卒業して退社することを決断しました」

12月５日、TBSの良原安美アナ（30）が、アシスタントを務める同局ラジオ『今田耕司のお耳拝借！ 金曜日』に生出演し、同局を退社すると発表した。その理由について、

「今年で30歳、節目の感覚で」「自分のキャリアと向き合って」

などと話し、今後は、

「別のチャレンジをしつつ、おいおい発表させていただければ」

と言葉を濁した。

12月１日には、フジテレビの藤本万梨乃アナ（30）が自身のSNSを更新。年内でレギュラー出演していた『めざましテレビ』と『さんまのお笑い向上委員会』を卒業し、12月31日をもって同局を退社すると発表している。

「フジテレビは今年だけでも、永島優美アナ（34）や椿原慶子アナ（40）、岸本理沙アナ（26）などが辞めており、藤本アナを含めると６人目になります。中居正広氏（53）の女性トラブルに端を発した一連のフジテレビ問題を受けて『もともと退社を検討していた女子アナの決断が早まったのでは？』などと報じるメディアもありました」（民放テレビ局関係者）

NHKの中川安奈アナ（32）は、今年４月にフリーアナに転身。TBSの宇内梨沙アナ（34）も同３月に退職した。５月のフライデー本誌の独占インタビュー（’25年５月30日号）で宇内アナは「30歳前後で（退社を）考えるようになった」と打ち明けて、こう語っている。

「生活の99％を仕事に捧げていました。やりがいはありましたが、このまま仕事ばかりの生活でいいのだろうかと悩んでいたんです。背中を押してくれたのは夫（’23年に一般男性と結婚）でした。私が無理をしていることをわかっていて、『もう辞めなよ』と言ってくれたんです」

現在、宇内アナは退社後に始めた配信サービス『Twitch』で、仕事や家事の合間を縫って、ゲーム実況などを毎日のように配信しているという。

彼女たちの大半が30歳前後で退職していることを思うと、巷で言われる『女子アナ30歳定年説』は根強いのかもしれない。地上波で当たり前のように観ることができた彼女たちの姿を観られなくなるのは誠に残念だが、今後の活躍を祈りつつ、改めて、彼女たちの女子アナ時代を画像で振り返ってみたい。