「オシャレだね」って褒められそう♡【studio CLIP】店員さんがお手本！「大人の冬コーデ」

周囲の人から一目置かれる褒められコーデを目指すなら、【studio CLIP（スタディオクリップ）】のスタッフさんを参考にしてみて。大胆なレイヤードコーデをセンスよくまとめて見せるコツや、無難に見せないワンツーコーデの組み合わせ術など、スタッフさんならではの着こなしにはお手本にしたいポイントが満載。大人の冬コーデの可能性を広げるスタイリングアイデアを紹介します。

何層にも布地を重ねてモノトーンコーデを華やかに

複数のアイテムを大胆にレイヤードした、華やかさとともにおしゃれ上級者感も漂うモノトーンコーデ。レース素材のラッフル襟をジャケットの外に重ねたり、スカートがセットになったレイヤードパンツを投入したりと、層のように盛られた布地が奥行き感を演出しています。レースから靴までグレーとブラックの2色に揃えれば、簡単にまとまりのある着こなしになりそう。

パワショルセーター × ワイドパンツの大胆なワンツー

セーターとパンツの手軽なワンツーコーデの脱無難を図るには、それぞれシルエットが印象的なものをチョイスするのがGOOD。たっぷりとしたマキシ丈のワイドパンツにも、ボリュームのあるパワーショルダーのトップスが負けない存在感を発揮し、ワンランク上のシャレ見えを叶えてくれそうです。上下ともに無地かつ色の主張も控えめなものなら、大人世代も真似しやすいかも。

フィットアンドフレアの旬バランス意識で女性らしく

トラッドテイストな装いがトレンドの今シーズン、大人も積極的に取り入れていきたいのがプリーツスカート。ピタッとコンパクトなダブルジップカーディガンと合わせてフィットアンドフレアのシルエットを作り出せば、シンプルながら女性らしさが香る旬バランスのコーデが完成しそうです。カーディガンの裾にスリットを入れるようにジップの開きを調節して、抜け感も忘れずに。

ポロワンピースからシャツ襟を覗かせてさらに旬顔に

カジュアルな裏毛素材でありながら、襟付きのポロデザインがきちんと感も醸し出すワンピースをコーデの主役に抜擢。ロゴ刺繍入りのため一枚でもサマになりそうですが、チェック柄のシャツワンピースをさらにレイヤードすることで、他と差別化できる旬顔コーデへと格上げできそうです。首元は広めに開けてVラインを形成すると、顔まわりをすっきりシャープな印象に見せられそう！

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。



※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ