1.強い悲しみや喪失感

ペットロスの症状として、まず挙げられるのが「強い悲しみや喪失感」を感じること。愛猫を失った直後は、胸の奥にぽっかりと穴が開いたような感覚に襲われることがあります。

日常の中でふと姿を探してしまったり、聞きなれた鳴き声を思い出して涙がこぼれることもあるでしょう。この強い喪失感は、大切な存在を失ったごく自然な反応。愛猫に対して、深い愛情を持っていた証でもあります。

時間の経過によって少しずつ和らぐことが多いものの、初めは波のように気持ちが押し寄せるため、自分の感情に戸惑いを覚える人も少なくありません。

2.自責の念や罪悪感

続いて気を付けたいペットロスの症状として、自責の念や罪悪感を抱いてしまうことが挙げられます。「もっとできたことがあったのではないか」「最期の判断は正しかったのだろうか」などといった思いが繰り返し頭をよぎるのも、ペットロスで非常に多い症状です。

後悔や自責は、愛猫を大切に思っていたからこそ生まれる感情であり、決して異常ではありません。ただ、過度に自分を責め続けると心の負担が大きくなり、後悔のループから抜け出しにくくなることも。

どんなに最善を尽くしても、振り返れば「もっと」と思えてしまうのが人の心の自然な働きであることを理解することが大切です。

3.無気力

ペットロスの症状として、無気力も挙げられます。深い悲しみは心身のエネルギーを大きく消耗させます。その結果、普段なら問題なくできていた家事や仕事すら手につかなくなることも。

もしかしたら愛猫への治療を見送るまでにやり遂げたという目標の到達も伴って感じる無気力かもしれません。飼い主さんが愛猫に全力で寄り添ってあげた証でもあるでしょう。

やる気が起きない、自分でもよくわからないままぼんやり過ごしてしまう、という状態は、心が回復するための休息期間でもあります。無理に気持ちを奮い立たせようとせず、できる範囲の行動を丁寧に積み重ねていくことが大切です。

4.食欲不振もしくは過食

ペットロスは精神だけでなく身体の反応として、食欲の変化を引き起こすこともあります。悲しみでまったく食べられなくなる人もいれば、逆に食べることで不安を紛らわせようとする人もいます。

どちらも一時的なストレス反応としてよく見られる現象です。ただし、食事がほとんどのどを通らない状態が長期間続いたり、過食と拒食を繰り返すような場合は、無理をせずに体のケアを優先することが大切です。心と同じように、身体にも時間をかけて寄り添う必要があります。

心の痛みとの向き合い方

ペットロスの痛みは、無理に消そうとするほど深く残ってしまうもの。まずは自分の悲しみを否定せず、「大切な存在を失ったのだから、悲しいのは当然だ」と受け止めることが回復の第一歩になります。

思い出を写真や日記に残す、信頼できる人に気持ちを話す、必要に応じてメンタルクリニックなど専門家に相談するなど、心が少し軽くなる方法を見つけることも大切です。

また、悲しみの波には個人差があり、癒えるまでの期間も人それぞれ。焦らず、自分のペースで向き合っていくことで、少しずつ気持ちが整理されます。

まとめ

ペットロスで起きる反応には、心だけでなく身体にまで影響するさまざまな症状があります。どれも愛猫を大切に思っていたからこそ生まれる、ごく自然な反応です。

大切なのは、その感情を押し込めず、少しずつ受け止めながら、自分のペースで心を整えていくことです。時間とともに痛みが和らぐようになるまで、焦らずに歩んでいきましょう。

(獣医師監修：葛野莉奈)