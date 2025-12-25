入団会見

ポスティングシステムを利用しての米大リーグ移籍を目指していた村上宗隆内野手は、ホワイトソックスとの2年総額3400万ドル（約53億6300万円）の契約が決まり、22日（日本時間23日）に入団会見に臨んだ。会見では左手首につけていた高級腕時計にも視線が集まった。

会見で村上はホワイトソックスの白黒ストライプユニフォームを着用。ネクタイ姿で契約書にサイン。左手首には、きらりと光る腕時計をつけていた。

X上では早くも特定するユーザーが現れ、スイスの高級腕時計ブランド「パテック・フィリップ」の「グランド コンプリケーション セレスティアル」ではないかと指摘する声が上がった。同社公式サイトによると、定価は7735万円だ。

ネット上の日本のファンからも注目を集め、驚きの価格に騒然となっている。

「な、な、ななせんまん！？ 時計で7,000万！？ 開いた口が塞がらない」

「どっひぇー すでに腕時計がメジャー級じゃん」

「スポーツ選手の時計の値段見て、iPhoneのケースで悩んでるのバカバカしくなってきた」

「値段が車とか家の価格じゃん！」

「ぎょえーーー！」

村上はホワイトソックスで背番号5を着用。冒頭から英語で「こんにちは。村上宗隆です」と自己紹介。さらに「ホワイトソックスファンのみなさんは、私の心の中にある」とあいさつすると、左胸をドンと叩いた。そして「ホワイトソックス！」と言って白い靴下を顔の前に取り出し、会場を沸かせていた。



（THE ANSWER編集部）