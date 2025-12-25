“脱法”スキームへの批判が止まらない。

【もっと読む】吉村知事「副首都構想」で国に要望方針発表の夜「さんま御殿」OA…女優のんの横でニヤつく緊張感のなさ

日本維新の会の複数の地方議員が、負担が大きい国民健康保険料の支払いを逃れるため、一般社団法人の理事に就任。負担が軽い社会保険に加入する「国保逃れ」に手を染めていた疑いがあることが分かり、大炎上中だ。

これまで兵庫県内の地方議員4人の名前が挙がっていたが、新たに東京維新の関係者も同様のスキームに手を出していた疑惑が浮上した。

この問題を追及する国民民主党の足立康史参院議員が20日、X（旧ツイッター）に東京維新の会のメンバー73人による、LINEのグループチャットのスクリーンショットを投稿。そこには、元地方議員A氏による〈国保料を下げる提案〉とのメッセージがあり、こうつづられている。

〈議員専業の方向けの提案ですが、国民健康保険料高いですよね。私も10万9千円支払っていました。議員を続けながら社保に加入し、支払いを2万4千円程度に下げることが可能です。合法です（重要）〉〈詳細を聞きたいという方は個別にご連絡いただけますと幸いです〉

足立氏のXによれば、A氏は現職だった時期に合同会社を設立。自身が代表社員となることで「国保逃れ」を実行してきたようだ。要するに、自らの経験を他の維新メンバーに推奨していたわけだ。

驚くのは、A氏のメッセージに対して〈（A氏の）提案は一考に値しますね〉とリアクションが上がっていたこと。

発言者のアカウント名は〈Naoki Inose〉とある。元東京都知事の猪瀬直樹参院議員と同姓同名。東京維新のグループLINEに同じ名前の人物がいるとは思えず、猪瀬氏本人と受け止めるのが自然だ。「国保逃れ」を“絶賛”するとは、どういう了見なのか。

日刊ゲンダイの直撃電話を“ガチャ切り”

日刊ゲンダイは猪瀬氏本人の携帯電話に複数回連絡。一度だけ電話がつながり「はいはい」と応じたが、記者が名乗るとブチッと電話を切った。事務所にも質問状を送ったが、締め切りまでに回答はなし。

A氏にも電話とメールで問い合わせたが、回答はなかった。

吉村洋文代表は批判を受け、党所属の全議員や首長への実態調査を実施。取りまとめが済んだら結果を発表するとしている。ところが、年内の発表については「ちょっと難しい」と後ろ向き。どうやら、年明けに発表するつもりのようだ。先延ばしして、年末年始を挟めば「国民は忘れる」と思っているのではないか。

ある地方議員が言う。

「『国保逃れ』は悪質ですが違法ではないので、最終的には『不適切だから今後はやめる』などと言ってウヤムヤにする気だろう。フザケています。私もこの手のスキームを紹介されましたが、断りました。議員が制度の隙をついて保険料支払いを下げるなんて、有権者に顔向けできませんから。維新の人たちは何を考えているのか」

そろそろ本格的に身を切ってはどうか。

◇ ◇ ◇

維新のチンピラ政党ぶりについては、関連記事【もっと読む】【さらに読む】などでも詳しく報じている。