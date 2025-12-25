「現代用語の基礎知識選 2025T&D保険グループ新語・流行語大賞」の年間大賞は高市早苗首相による「働いて働いて働いて働いて働いてまいります／女性首相」が選ばれて話題になったが、この大賞を含むトップ10には「国宝（観た）」「ミャクミャク」などと共に「戦後80年／昭和100年」がランクイン。1926年の昭和元年から数えて2025年は100年目ということで「昭和カルチャー」にちなんだ様々な催しが各地で行われてきた。１年の締めくくりとなる年末には横浜市内でユニークな音楽イベントが行われる。



【写真】昭和40年代の「ゴーゴー文化」を令和の時代に再現している平成生まれの昭和ダンサー「踊るミエ」

昭和100年を記念した音楽イベント「昭和100-ヨコハマ-」と題して、27日に横浜・象の鼻テラスで開催。斉藤ネヲンサイン、踊るミエとクリーマーズ、東京パノラママンボボーイズ with Miss Cabaretta、JIN&TOUYA (横濱ツイスティンクラブ)らによるライブ、そうるまんきち、珍盤亭娯楽師匠、川西卓らDJも出演。司会は横浜市中区のコミュニティ放送局「マリンFM」のパーソナリティであるラヴィッツ松尾が務める。



イベント主催者は「昨年開催され好評を博した『昭和99』の続編となるもので、夜の有料音楽イベントでは多彩なパフォーマンスをお届けします。昼間には自由に立ち寄れるマルシェを同時開催。無料で開放されるカフェ併設の休憩所となっており、音楽イベントへの入り口として幅広い世代に『昭和100年』を楽しんでいただける場となります」とアピールしていた。



