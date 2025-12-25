¡Ú¥´¥Ç¥£¥Ð¡ß¤â¤ÁµÈ¡ÛÏÃÂê¤Î¿·ºî¡Ö¤Ò¤È¤¯¤Á¤¢¤é¤ì ¥·¥ç¥³¥é¥ß¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ï´Å±ö¤Ã¤Ñ¤¤¤ª¤ä¤Ä
¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡¢ÍÎ²Û»Ò¥Ö¥é¥ó¥É¡Ø¥´¥Ç¥£¥Ð¡Ù¤È¡¢Ê¡²¬¸©Ä¾Êý»Ô¤ÎÏ·ÊÞÊÆ²ÛÅ¹¡Ø¤â¤ÁµÈ¡Ù¤¬ºÆ¤Ó¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢¿·¤¿¤Ê¤ª¤ä¤Ä¤¬ÃÂÀ¸¡£¤½¤Î¿·¾¦ÉÊ¡Ö¤Ò¤È¤¯¤Á¤¢¤é¤ì ¥·¥ç¥³¥é¥ß¥Ã¥¯¥¹¡×¡£2025Ç¯12·î3Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê¡¢Á´¹ñ¤Î¥´¥Ç¥£¥Ð¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤Ç¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
6¼ïÎà¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò°ìÅÙ¤Ë³Ú¤·¤á¤ëÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤ÈÈ¢
¡Ö¤Ò¤È¤¯¤Á¤¢¤é¤ì ¥·¥ç¥³¥é¥ß¥Ã¥¯¥¹¡×602±ß¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê
¡Ö¤Ò¤È¤¯¤Á¤¢¤é¤ì ¥·¥ç¥³¥é¥ß¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ï¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Î¥È¥ìー¤Ë6¼ï¤Î¤¢¤é¤ì¤ä¤ª¤»¤ó¤Ù¤¤¤òµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¿ìÔÂô¤Ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¢¥½ー¥È¡£
¥ß¥ë¥¯¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡¢¥³¥³¥¢¡¢¥Àー¥¯¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤È¤¤¤Ã¤¿´Å¤ß¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿ÊÆ²Û¤Ë²Ã¤¨¡¢¹á¤Ð¤·¤¤¹õÆ¦¤¢¤é¤ì¤ä¡¢ËõÃã¡¢¹õÅü¥¢ー¥â¥ó¥É¤Ê¤É¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬¤½¤í¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¶ÎÁÁª¤Ó¤«¤éÌ£¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Þ¤ÇÅ°ÄìÅª¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢ÊÆ²ÛÀìÌçÅ¹¤È¥·¥ç¥³¥é¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ý¤ÁÌ£¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£ÏÂ¤Î·Ú¤ä¤«¤µ¤ÈÍÎ¤Î²Ú¤ä¤«¤µ¤¬Æ±µï¤¹¤ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆÃÊÌ¤Ê¤ª¤ä¤Ä¡£¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤ËÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¡£
