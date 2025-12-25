都市部の様々な空間に自然の緑を取り入れられるよう設計！トーシンコーポレーション 緑化パネル「TLCスムース」

トーシンコーポレーションより、新たな緑化ソリューションとなる緑化パネル「TLCスムース」が登場。

2025年12月1日より販売が開始されたこの製品は、都市部の様々な空間に自然の緑を取り入れられるよう設計された、シンプルで機能的な屋外用緑化パネルです。

トーシンコーポレーション 緑化パネル「TLCスムース」

発売日：2025年12月1日

用途：オフィスビル、商業施設、ショップ、エントランス、テラス、レストラン、マンション、バルコニーなど

都市空間における緑化ニーズに応えるために開発された新製品です。

オフィスビルや商業施設のエントランス、テラス席、マンションのバルコニーなど、あらゆるシーンに馴染むシンプルなデザインが特徴。

また、従来品よりも軽量化を図ることで、設置負担の軽減や建物への負荷低減など、社会問題の解決に向けたアプローチも取り入れています。

TOSHIN LANDSCAPE CONTAINER（TLC）シリーズ

1995年の販売開始以来、長きにわたり屋外用緑化パネルとして親しまれてきた「TLC（トーシンランドスケープコンテナ）」シリーズ。

「街に緑を。人に憩いと健康を。」というテーマのもと、これまで多くの現場で採用されてきました。

今回ラインナップに加わった「TLCスムース」も、その実績を受け継ぎつつ、現代のニーズに合わせた進化を遂げています。

軽量化され、より使いやすくなった新たな緑化パネル。

無機質になりがちな都市空間に、潤いと癒やしをもたらすアイテムとして注目されます。

トーシンコーポレーション「TLCスムース」の紹介でした。

