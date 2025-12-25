1月9日（金）深夜24時12分放送スタート主演・加藤ローサ 共演・福田麻貴（3時のヒロイン）37歳、正反対の二人が繰り広げる“悪戦苦闘！命がけの婚活バトルコメディー”！「婚活バトルフィールド37」桐山漣 志田音々 佐藤ミケーラ倭子／戸塚純貴・榊󠄀原郁恵！個性爆発の豪華共演者が一挙解禁！純白のウエディングドレスで戦場へ殴り込み！インパクト抜群のポスタービジュアルも解禁！