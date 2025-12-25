『婚活バトルフィールド37』、Den（リンダカラー∞）・保田賢也ら強烈なゲストが一挙公開に
加藤ローサが主演を務め、3時のヒロイン・福田麻貴が共演する2026年1月9日スタートのドラマ『婚活バトルフィールド37』（テレビ東京系／毎週金曜24時12分）より、Den（リンダカラー∞）、保田賢也ほか、強烈なインパクトを放つゲストキャスト7名が解禁。あわせて、オープニングテーマが名誉伝説の「DIY」、エンディングテーマがとたの「あげない」に決定した。
【動画】『婚活バトルフィールド37』60秒トレーラー
原作は、2020年第7回新潮社バンチ漫画大賞にて佳作＆審査員特別賞を受賞した猪熊ことりによる同名漫画。アラフォー女子のリアルな“戦い”と“人生”を、愛とユーモアたっぷりに描く、命がけの婚活バトルコメディーだ。
毎週のように赤木（加藤）たちの前に現れるクセの強いゲストキャスト。婚活パーティー、合コン、マッチングアプリ…。あらゆるバトルフィールドに潜む「婚活のリアル」と「想定外のカオス」を凝縮したような、一度遭遇したら忘れられない濃厚なキャラクターたちが登場する。
第2話の舞台は「料理合コン」。ここに現れるチャラ男の美容師・中川敏也を演じるのは、Den（リンダカラー∞）。初対面の女性にも上から目線で値踏みするような発言を繰り返し、赤木の神経を逆撫でする。同じく「料理合コン」に参加している、爽やかでガタイの良いイケメン・外山弘役には保田賢也。一見“優良物件”に見える外山だが、その笑顔の裏には赤木の想像を超える“ある落とし穴”が潜んでいる。予測不能な振る舞いが、赤木の婚活に思わぬ波紋を広げていく。
第3話に登場するのは、人懐っこい笑顔が印象的な子犬系年下男子・成瀬翔。鈴木康介が演じる。赤木（加藤）はマッチングアプリを通じて成瀬と出会い、年下ならではの距離の近さと甘え上手な振る舞いに、アラフォーの心を少しずつ揺さぶられていく。思わずときめいてしまう赤木だが、その無邪気な笑顔の裏には、思いもよらぬ一面が隠されていて…。
第4話では、赤木の母・芳江（榊原郁恵）が強引にセッティングしたお見合いをきっかけに、強烈すぎる国生親子と対面することになる。息子の幸せを願う母親・国生和子役を田島令子、息子・国生隼人役を東根作寿英が演じる。隼人は医師という安定した職業に就き、条件だけを並べれば誰もが目を引く存在だ。しかし、その背景には母との強すぎる結びつきがあり、一筋縄ではいかない親子関係に、赤木も思わずタジタジとなる。
第5話に登場するのは、赤木が元カレ・黒崎タカシ（桐山漣）に誘われて参加した「タワマンパーティー」で出会う、キラキラ女子大生・桃井ミナミ。池田朱那が演じる。タカシを狙うミナミは、「37歳で婚活、すごいです！」といやみな笑顔で赤木をディスり、若さを武器にマウントを取るライバルとして立ちはだかる。
そして第6話では、マッチングアプリを通じて赤木が出会った、大人の余裕とスマートな振る舞いを兼ね備えたハイスペックな男性・佐々木浩司役を久保田悠来が演じる。ようやく巡り会えた“理想の相手”に見えるが、実は彼もまた、赤木が驚愕するような秘密を抱えていて…。
あらゆるバトルフィールドで待ち受ける、クセの強い男たちとの出会い。理想とかけ離れた現実や、思わぬ一面を突きつけられるたびに、赤木（加藤）と青島（福田）の婚活ロードは少しずつ追い込まれていく。繰り返し降りかかる“婚活の試練”に翻弄されながらも、前に進もうとする2人の姿は、まさに戦場そのものだ。個性豊かな登場人物たちとの出会いを通して描かれるのは、笑えて、痛くて、どこか他人事ではない物語である。
また、オープニングテーマは、独自のメロディーセンスと中毒性のあるサウンドで注目を集めるバンド、名誉伝説の「DIY」に決定した。軽快で推進力のあるビートとキャッチーなメロディーが印象的な本楽曲は、「自分の幸せは自分で作る」というDIYの精神を体現した一曲だ。婚活という過酷な現実にもがきながらも前に進み続ける赤木たちの姿と重なり、ドラマの幕開けを勢いよく、そして前向きに彩る。
一方、エンディングテーマは、透明感のある歌声と、言葉遊びや比喩表現を織り込んだ詩的な歌詞世界で支持を集めるシンガーソングライター、とたの「あげない」だ。強がる気持ちの裏に潜む弱さや、婚活の喧騒のあとに残る静かな余韻をすくい上げ、中毒性のあるメロディーとともに、そっと心に寄り添う楽曲となっている。
前へ進むための推進力を与えるオープニングと、感情の輪郭を静かに浮かび上がらせるエンディング。異なる表情を持ちながらも、どちらも“今を生きる感情”を丁寧にすくい取る2つの楽曲が、笑って泣ける「命がけの婚活バトルコメディー」に奥行きを与え、物語をより豊かに描き出していく。
ドラマ『婚活バトルフィールド37』は、テレビ東京系にて2026年1月9日より毎週金曜24時12分放送。
※名誉伝説、とたのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■名誉伝説
今回オープニングテーマを担当させていただけることになりました、名誉伝説です。初のドラマ主題歌でもあり、とても光栄です。「DIY」は、主人公が独り身である現実を受け入れられず、恋人をDIYで作ろうとするお話です。悪戦苦闘する婚活バトルに合ったビートになっていると思うので、ドラマと一緒に楽しんでもらえたら嬉しいです。
■とた
「あげない」をED曲として選んでいただき、すごくうれしい気持ちです。この曲は、かわいいままの姿を見せつけたいという強がりで「泣いてなんてあげない」と立ち上がる歌です。気持ちを悟られまいとすることに私は人間味を感じていて、強がるという行為自体が面白いなと考えています。婚活を通して強がったり繕うことを手放したりする人間らしい姿に、見る人も元気をもらえるそんなドラマだと思います。曲も一緒にぱわーを届けられますように！
【動画】『婚活バトルフィールド37』60秒トレーラー
原作は、2020年第7回新潮社バンチ漫画大賞にて佳作＆審査員特別賞を受賞した猪熊ことりによる同名漫画。アラフォー女子のリアルな“戦い”と“人生”を、愛とユーモアたっぷりに描く、命がけの婚活バトルコメディーだ。
第2話の舞台は「料理合コン」。ここに現れるチャラ男の美容師・中川敏也を演じるのは、Den（リンダカラー∞）。初対面の女性にも上から目線で値踏みするような発言を繰り返し、赤木の神経を逆撫でする。同じく「料理合コン」に参加している、爽やかでガタイの良いイケメン・外山弘役には保田賢也。一見“優良物件”に見える外山だが、その笑顔の裏には赤木の想像を超える“ある落とし穴”が潜んでいる。予測不能な振る舞いが、赤木の婚活に思わぬ波紋を広げていく。
第3話に登場するのは、人懐っこい笑顔が印象的な子犬系年下男子・成瀬翔。鈴木康介が演じる。赤木（加藤）はマッチングアプリを通じて成瀬と出会い、年下ならではの距離の近さと甘え上手な振る舞いに、アラフォーの心を少しずつ揺さぶられていく。思わずときめいてしまう赤木だが、その無邪気な笑顔の裏には、思いもよらぬ一面が隠されていて…。
第4話では、赤木の母・芳江（榊原郁恵）が強引にセッティングしたお見合いをきっかけに、強烈すぎる国生親子と対面することになる。息子の幸せを願う母親・国生和子役を田島令子、息子・国生隼人役を東根作寿英が演じる。隼人は医師という安定した職業に就き、条件だけを並べれば誰もが目を引く存在だ。しかし、その背景には母との強すぎる結びつきがあり、一筋縄ではいかない親子関係に、赤木も思わずタジタジとなる。
第5話に登場するのは、赤木が元カレ・黒崎タカシ（桐山漣）に誘われて参加した「タワマンパーティー」で出会う、キラキラ女子大生・桃井ミナミ。池田朱那が演じる。タカシを狙うミナミは、「37歳で婚活、すごいです！」といやみな笑顔で赤木をディスり、若さを武器にマウントを取るライバルとして立ちはだかる。
そして第6話では、マッチングアプリを通じて赤木が出会った、大人の余裕とスマートな振る舞いを兼ね備えたハイスペックな男性・佐々木浩司役を久保田悠来が演じる。ようやく巡り会えた“理想の相手”に見えるが、実は彼もまた、赤木が驚愕するような秘密を抱えていて…。
あらゆるバトルフィールドで待ち受ける、クセの強い男たちとの出会い。理想とかけ離れた現実や、思わぬ一面を突きつけられるたびに、赤木（加藤）と青島（福田）の婚活ロードは少しずつ追い込まれていく。繰り返し降りかかる“婚活の試練”に翻弄されながらも、前に進もうとする2人の姿は、まさに戦場そのものだ。個性豊かな登場人物たちとの出会いを通して描かれるのは、笑えて、痛くて、どこか他人事ではない物語である。
また、オープニングテーマは、独自のメロディーセンスと中毒性のあるサウンドで注目を集めるバンド、名誉伝説の「DIY」に決定した。軽快で推進力のあるビートとキャッチーなメロディーが印象的な本楽曲は、「自分の幸せは自分で作る」というDIYの精神を体現した一曲だ。婚活という過酷な現実にもがきながらも前に進み続ける赤木たちの姿と重なり、ドラマの幕開けを勢いよく、そして前向きに彩る。
一方、エンディングテーマは、透明感のある歌声と、言葉遊びや比喩表現を織り込んだ詩的な歌詞世界で支持を集めるシンガーソングライター、とたの「あげない」だ。強がる気持ちの裏に潜む弱さや、婚活の喧騒のあとに残る静かな余韻をすくい上げ、中毒性のあるメロディーとともに、そっと心に寄り添う楽曲となっている。
前へ進むための推進力を与えるオープニングと、感情の輪郭を静かに浮かび上がらせるエンディング。異なる表情を持ちながらも、どちらも“今を生きる感情”を丁寧にすくい取る2つの楽曲が、笑って泣ける「命がけの婚活バトルコメディー」に奥行きを与え、物語をより豊かに描き出していく。
ドラマ『婚活バトルフィールド37』は、テレビ東京系にて2026年1月9日より毎週金曜24時12分放送。
※名誉伝説、とたのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■名誉伝説
今回オープニングテーマを担当させていただけることになりました、名誉伝説です。初のドラマ主題歌でもあり、とても光栄です。「DIY」は、主人公が独り身である現実を受け入れられず、恋人をDIYで作ろうとするお話です。悪戦苦闘する婚活バトルに合ったビートになっていると思うので、ドラマと一緒に楽しんでもらえたら嬉しいです。
■とた
「あげない」をED曲として選んでいただき、すごくうれしい気持ちです。この曲は、かわいいままの姿を見せつけたいという強がりで「泣いてなんてあげない」と立ち上がる歌です。気持ちを悟られまいとすることに私は人間味を感じていて、強がるという行為自体が面白いなと考えています。婚活を通して強がったり繕うことを手放したりする人間らしい姿に、見る人も元気をもらえるそんなドラマだと思います。曲も一緒にぱわーを届けられますように！