人生は捉え方で変化するという考え方がSNSで話題を集めている。

投稿したのは、FIREしたひまです。さん（@hima_fires）。「これだけは言っておきたいんですが『就職したけど会社が合わなかった』『付き合ってみたら想像と違った』『ジムを契約したけど続かなかった』などは、人生においてマイナスどころか超プラスの出来事です。失敗は最大の財産ですからね!!『トライしたらエラーが出た』という話なのでトライした分だけ確実に前に進んでる」とXに投稿。

投稿を見た人からは「悪い経験と捉えてトライが減るのはもったいない」「すてきな考え方」といった共感の声が寄せられる一方、「ネガティブ経験が今のところいかされていない」「失敗って怖いし嫌」といった声も寄せられ、投稿には約2.6万件の“いいね”が押される反響となっている（※数字は12月24日14時のデータ）。

ニュース番組『わたしとニュース』は、投稿者を取材。失敗は最大の財産と気づいたきっかけについて「人に嫌われたくなくて、予定を全部受けていたら体力も気力も崩壊しました。その経験から『無理なときは断る勇気』が身に付きました。失敗しても落ち込むのではなく、1つの学びや経験を得たと思って前に進んで欲しいです」と話している。

ニュース番組『わたしとニュース』のハレバレンサーを務める選挙ドットコム副編集長の伊藤由佳莉氏は「“人に嫌われる”ことは平気？」という質問に「絶対に嫌われたくないです（笑）とは言いつつも、インタビューをさせていただいているときはその政党やその方にとって不利なことを聞く場面もある。その時に心がけているのはわざと“笑顔を作る”ことや、まずいことや聞きにくいことを聞くときほど“相手の目を見る”こと。『決してやましい気持ちや貶めたい気持ちで言っていない』、『真剣に聞きたい』という気持ちを伝えるためにしている」とコメントした。（『わたしとニュース』より）