歌手の浜崎あゆみさんが自身のインスタグラムを更新。

クリスマスショットを公開しました。



【写真を見る】【 浜崎あゆみ 】 クリスマスショットを公開 「今日はバンド・コーラス・ダンサー・オールスタッフが全員集合しての通しリハーサル！！」 カウントダウンライブへ意気込み





２４日、浜崎あゆみさんは「まだイブだけど既にお疲れのサンタクロース集団じゃいっ笑」と綴ると、写真をアップ。



投稿された画像では、浜崎あゆみさんとスタッフが、クリスマスの装いで、笑顔を浮かべる姿が見て取れます。



続けて「全ては聖地のために...♥」「#ayucountdownlive20252026」「#WeAreAyu」「#TAs」「#代々木第一体育館」「#12月30日31日」と、年末のカウントダウンライブに関連したハッシュタグを添えて綴りました。







そして、２５日、浜崎あゆみさんはインスタグラムのストーリー機能を更新し「息子がサンタさんに置いておいたクッキーとミルクがなくなってて大喜び♥♡」と、空になったお皿とコップの画像をアップ。









更に、続く投稿で、浜崎あゆみさん「今日はバンド・コーラス・ダンサー・オールスタッフが全員集合しての通しリハーサル！！皆様、宜しくお願い致します」と、コメント。



この投稿にファンからは「通しリハ!! だんだんとカウコンに近づいてるね!! みなさんケガせずにファイトです!」・「★Merry Christmas★ あゆちゃん♥通しリハ頑張ってねっ!!」・「トナカイ可愛すぎ クリスマスリハ頑張れ〜♥」などの反響が寄せられています。









浜崎あゆみさんは、“聖地”代々木で、12月30日(火)と31日（水）の２日間の日程で、代々木でのカウントダウンライブを予定しています。







【担当：芸能情報ステーション】