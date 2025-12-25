お笑いコンビ・かまいたちの山内健司が、自身のギャンブルにまつわる私生活での嘘を暴露し、スタジオに衝撃が走る場面があった。

【映像】山内が実際に使った金額（妻に公開謝罪する様子も）

2025年12月24日に放送されたテレビ朝日系バラエティー番組『かまいガチ』では、ゲストに紅白出場アーティスト・HANAのMOMOKA、CHIKA、KOHARU、そしてニューヨークの屋敷裕政を迎え、「HANAと達成したら即帰宅するねん！」を開催。過酷なゲームをクリアした者から順次収録を終えて帰宅できるというサバイバル企画である。

最後まで残ってしまった山内は罰として「ギリ放送できるプチ暴露」を実施、私生活での失敗談を告白した。

山内は、たまたま仕事が休みになり競馬場へ行けることになった際のエピソードを披露。出発前に妻に対して「ちょっと10万、家の金、持っていかしてもらいます」と宣言して出かけたという。

勝負の結果、軍資金をすべて失って帰宅した山内は、妻から「どうだった？」と尋ねられた。その際、山内は「あ、10万、ごめん全部負けた」と報告したというが、山内は気まずそうな表情を浮かべながら、「本当は100万持ってて、100万全部負けました」と、実際には妻に伝えていた金額の10倍もの大金を失っていたことを暴露。

この「100万円全賭け・全負け」という衝撃の告白に、山内はカメラに向かって深々と頭を下げ、「ごめんね」と妻に向けて謝罪。最後は苦笑いを見せ、スタジオの笑いを誘って番組を締めくくった。