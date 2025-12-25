【暴風警報】長崎県・佐世保市（宇久地域）、五島市、西海市（江島・平島）、小値賀町、新上五島町に発表 25日10:50時点
気象台は、午前10時50分に、暴風警報を佐世保市（宇久地域）、五島市、西海市（江島・平島）、小値賀町、新上五島町に発表しました。
五島の海上では、25日夕方から26日明け方まで暴風に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■佐世保市（宇久地域）
□暴風警報【発表】
25日夕方から26日明け方にかけて警戒
風向 北西
・海上
最大風速 20m/s
■五島市
□暴風警報【発表】
25日夕方から26日明け方にかけて警戒
風向 北西
・海上
最大風速 20m/s
■西海市（江島・平島）
□暴風警報【発表】
25日夕方から26日明け方にかけて警戒
風向 北西
・海上
最大風速 20m/s
■小値賀町
□暴風警報【発表】
25日夕方から26日明け方にかけて警戒
風向 北西
・海上
最大風速 20m/s
■新上五島町
□暴風警報【発表】
25日夕方から26日明け方にかけて警戒
風向 北西
・海上
最大風速 20m/s