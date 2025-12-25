プロ野球 オリックス・バファローズの山崎颯一郎投手が地元・石川県加賀市の山代中学校でトークショーを行いました。自身も山代中学校の卒業生である山崎投手は、野球を続ける上で大切にしていることや、プロの世界での苦労、そして野球の楽しさについて熱く語りました。（※崎は正式には立つの崎）

では野球を始めた頃の話や、身体作りについて語られましたが、話題は「プロのマウンドでの精神面」へと移ります。

「緊張してないときが一番怖い」中継ぎの心構え

現在中継ぎを務める山崎投手。マウンド上では常に冷静に見えますが、「緊張しまくりですよ。ずっと緊張してます」と明かしました。

オリックス・バファローズ 山崎颯一郎投手「緊張しているのを出したら、（相手が）いろんな作戦を仕掛けてきたりするんで、なるべく見せないようにしてます」

意外なことに、緊張がない方が危険だと言います。

オリックス・バファローズ 山崎颯一郎投手「本当に緊張することはマジで大事だと思うんで。逆に緊張してないときが一番怖いです、僕は。緊張してないってことは、多分集中力がないんですよ。そういうときこそ、打たれたりするんです」

継続の大切さと「自分に合ったコツを見つける」練習法

山崎投手が一番大切にしているのは「継続」だと語ります。

オリックス・バファローズ 山崎颯一郎投手「どんなちっちゃな練習でもいいけど、どんだけ継続してできるかかなと思います。やると決めた練習をやっていけば、いいかなと思います」

練習について山崎投手は「コツを見つける練習」だと表現します。

オリックス・バファローズ 山崎颯一郎投手「それこそ体格が変わってコツが見えてくるっていうパターンもありますし、体重を落として動きやすくなって、コツが見えてくるっていうときもあります。僕はそのコツを探す練習だと思ってます」

尊敬する選手は同級生の山本由伸投手

尊敬する選手を尋ねられると、大谷翔平選手の名前を挙げつつも、特に同期入団で同級生の山本由伸投手の存在が大きいと語ります。

オリックス・バファローズ 山崎颯一郎投手「今メジャー、LAですごい頑張ってますし、そこはすごく僕の中では刺激になりますし、尊敬もしてます」

山本投手のすごさについて「継続の鬼なんで」と表現。「自分がやる（と決めた）トレーニングを本当毎日やってました。継続って本当になかなか真似できるもんじゃないんで僕は本当そこはすごいなと思います」と、その姿勢に刺激を受けていることを明かしました。

「もうちょっと楽になろう」で取り戻した本来の力

中継ぎ投手の試合中の過ごし方についても興味深い話を聞かせてくれました。

オリックス・バファローズ 山崎颯一郎投手「状況的にピンチになったら、ストレッチとかしますけど、それまではリラックスしてます。」

ブルペンでは「電話」が鳴ると空気が一変するそうです。

オリックス・バファローズ 山崎颯一郎投手「電話が鳴ったら、空気がピリッと変わって、ピッチングコーチが（電話に）出て、僕やったら『颯一郎作って！』って。そこから空気変わります」

マウンドに立つとき、「絶対抑えてやろう」と意気込んでいた時期もありましたが、今年は考え方を変えたそうです。

オリックス・バファローズ 山崎颯一郎投手「今年、1軍と2軍を行き来してたんですけど、何か『力むな』と。前まではそれで抑えてきたんですけど、何か自分の持ってる能力が発揮できないなと思って、ある試合で『もうちょっと楽になろう』『何とかなるでしょ』ぐらいの気持ちで行ったら、そっから自分のピッチングができました」

切り替えはゲームで「息抜き」の大切さ

野球でくじけそうになったり、やめたいと思ったことはあるか、という質問には「野球をやめようとか、やる気でないとか、全然あります」と正直に答えました。

そんなときの対処法は意外なものでした。

オリックス・バファローズ 山崎颯一郎投手「自分のせいで負けるっていうことがあるとしんどいですけど、僕は単純な生き物なので、趣味のゲームをして切り替えてます」

最後に野球をする上で一番大事なことを聞かれると、「本当楽しんでやることがマジで大事だと思います。面白くなかったらやめて構わないんで」と笑顔で答えました。

トークショーに参加した子どもたちからは、「試合前に柔軟とか、やってみたいと思った」「いろんなことを継続するのが大事だと思った」といった声が聞かれ、山崎投手の言葉が心に響いた様子でした。

来シーズンへの抱負「チームに貢献できるピッチングを」

今シーズンを振り返り、「本当、今年は1軍と2軍を行き来するような自分が思ってるようなシーズンにはならなかったんですけど、最終的に後半、自分のピッチングができたのかなと思う」と、悔しさと手応えをにじませました。

その手応えを胸に来シーズンに向けては、「それを来年に向けてしっかりもうちょっと進化して、チームに貢献できるようなピッチングをしていきたい」と意気込みを語ります。最後に「自分が活躍をして勇気・元気を与えるようなプレーをしていきたいなと思います」と、県内のファンへ力強く約束しました。