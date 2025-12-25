¡ÖË×ÆþÂÎ¸³¡×»ÜÀß¡¢2Ç¯¤Ç½ªÎ»¡¡ÍèÇ¯2·îËö¡¢Åìµþ¡¦¤ªÂæ¾ì
¡¡¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¤ÎÅá¡ÊÂçºå»Ô¡Ë¤Ï25Æü¡¢Åìµþ¡¦¤ªÂæ¾ì¤Î²°Æâ·¿¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¡Ö¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö¡¦¥Õ¥©¡¼¥ÈÅìµþ¡×¤Î±Ä¶È¤òÍèÇ¯2·î28Æü¤Ë½ªÎ»¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Êª¸ì¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤ê¹þ¤à¡ÖË×Æþ´¶¡×¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬Çä¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2024Ç¯3·î¤Î³«´Û¤«¤é2Ç¯¤ÇÊÄº¿¤¹¤ë¡£
¡¡22Ç¯¤ËÊÄ´Û¤·¤¿¾¦¶È»ÜÀß¡Ö¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¥Õ¥©¡¼¥È¡×¤Î·úÊªÆâ¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£Íè¾ìµÒ¤Î¼ûÍ×¤Ë±þ¤¸¤ÆÆâÍÆ¤âºþ¿·¤·¤¿¤¬¡¢Åá¤Ï¡Ö»ö¶È¥â¥Ç¥ë¤Ë¾È¤é¤·¡¢»ÜÀßµ¬ÌÏ¤¬²áÂç¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö¡¦¥Õ¥©¡¼¥ÈÅìµþ¤Ï¾®Àâ¤ä¥¢¥Ë¥á¤ÎÀ¤³¦¤ò±ÇÁü¤äÇÐÍ¥¤ÇºÆ¸½¤·¡¢Íè¾ì¼Ô¤ÏÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ë¤Ê¤êÀÚ¤ëÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ¹¤À¤Ã¤¿¡£