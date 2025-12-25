千鳥のノブが２４日深夜放送の日本テレビ系日本テレビ系「人間研究所〜かわいいホモサピ大集合！！〜１時間ＳＰ」に出演。バラエティー番組で『殺すぞテメエ』と逆ギレされた大物歌手の実名を告白した。

この日は「業界人にコンサルしてもらおう！」の第３弾として、ゴールデン、深夜、ローカルで計６本でＭＣを務めるノブが登場した。

ブルドッグのヒカル（声は伊集院光）から「地雷がどこにあるのか分からない人っています？ノブさんでも失敗しちゃった人います？」とＭＣで困ったゲストに遭遇したことはないかと聞かれたノブは「それは…います。『やっぱりあったんだ』というのは内田裕也さん」といきなり実名を告白して、スタジオを凍り付かせた。

「バラエティー番組で来てくださったということで全てＯＫしてくれているんだろうなと思いすぎまして…。俺が何回、内田裕也さんの頭を触れるか、何回、ツッコめるかという裏テーマをもってトーク」したという。

開始から５分経ったころに「ぶっ飛びエピソードが出たんで、『むちゃくちゃじゃないですか！！』って」と待ってましたとばかりに頭をはたこうとした瞬間、「ステッキでこう（反撃）されました。ステッキでこうされて、はっきりと『殺すぞテメエ』って言われて」と戦慄（せんりつ）したシーンを明かして、スタジオを騒然とさせていた。

それでもノブは「でもトークはしてくれるんですけど。優しい方なんですよ」とフォローも忘れなかった。