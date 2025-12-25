¡È¤¤Î¤³±À¡É¥é¥ó¥×¤Ç¡Ø¹ÈÇò¡Ù½Ð¾ìÄä»ßÍ×µá¤¬14ËüÄ¶¤Îaespa¡¢¡ÖMMA¡×¤Ç¤ÎÂÖÅÙ¤âÊªµÄ¡ÄÇ¯¤ÎÀ¥¤ËÇÈÍðÂ³¤¯
aespa¡¦¥¸¥¼¥ë¤Î¡ÈÈ¿±þ¡É¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È¤¤Î¤³±À¡É¤ÇÈ¿ÂÐ½ðÌ¾14Ëü·ïÄ¶¤âµ¤¤Ë¤»¤º¤ÎaespaÃæ¹ñ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼
¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÏºÇ¶á¡¢12·î20Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿´Ú¹ñºÇÂçµé¤Î²»³Ú¼ø¾Þ¼°¡ÖMMA¡Ê¥á¥í¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¢¥ï¡¼¥É¡Ë¡×¤Î°ìËë¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£BLACKPINK¡¦¥¸¥§¥Ë¡¼¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Ãæ¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¥¸¥¼¥ë¤¬µÓ¤òÁÈ¤ó¤À¤ê¡¢¤¢¤´¤Ë¼ê¤òÅö¤Æ¤¿¤ê¤¹¤ë»Ñ¤¬³È»¶¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ°ìÉô¤«¤é¤Ï¡ÖÀèÇÚ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ê¤Î¤Ë¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬Çö¤¤¡×¡Ö¤Û¤«¤Î²Î¼ê¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÈÈ¿±þ¤¬°ã¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»ØÅ¦¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£
µÄÏÀ¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢¥¸¥¼¥ë¤ÏÍâ21Æü¤ËSNS¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü¡£¡ÖºòÆü¤ÎMMA¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸«¤¿¤«¡£¾¯¤·»ÄÇ°¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÀÊ¤¬°ìÈÖ¸å¤í¤Î¶ù¤Î¤Û¤¦¤Ç¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤â¥â¥Ë¥¿¡¼¤âÅÅ¸÷·Ç¼¨ÈÄ¤â¤è¤¯¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬½½Ê¬¤Ë¸«¤¨¤º¡¢¼«Á³¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤À¡£
¤¿¤À¡¢¤³¤ÎÀâÌÀ¤Ë¤âÈ¿±þ¤Ï³ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¾õ¶·¤òÊ¹¤¯¤ÈÍý²ò¤Ç¤¤ë¡×¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤¤Ê¤é³Ú¤·¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¡×¤È¼õ¤±»ß¤á¤ëÀ¼¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ê¤é¡¢¤Ê¤¼¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î±ÇÁü¤¬±Ç¤ë»þ¤ÏÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡×¡ÖÏÀÅÀ¤ò¤º¤é¤·¤¿ÀâÌÀ¤Ë»×¤¨¤ë¡×¤È¡¢¤Ê¤ª¤âµ¿Ìä¤òÄè¤¹¤ëÀ¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¸¥¼¥ë¤Î¡ÈÂÖÅÙ¡É¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤¿¥¸¥§¥Ë¡¼¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÏÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£3·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØRuby¡Ù¤«¤é¡ØSeoul City¡Ù¡ØZEN¡Ù¡Ølike JENNIE¡Ù¤òÈäÏª¤·¤¿¡ÖMMA2025¡×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸±ÇÁü¤Ï¡¢¸ø³«3Æü¤Ç980Ëü²óºÆÀ¸¤òÄ¶¤¨¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
aespa¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î¡Ø¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù½é½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥Ë¥ó¥Ë¥ó¤¬SNS¤ØÅê¹Æ¤·¤¿¡È¤¤Î¤³±À¡É¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¥é¥ó¥×²èÁü¤¬ºÆÇ³¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÇÈÌæ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢NHK¤Ï12·î17Æü¤ÎÄêÎã²ñ¸«¤Ç¡Ö½Ð¾ìÍ½Äê¤ËÊÑ¹¹¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó½ðÌ¾¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ø¹ÈÇò¡Ù½Ð¾ìÄä»ß¤òµá¤á¤ë½ðÌ¾¤¬12·î25Æü¸áÁ°»þÅÀ¤Ç14Ëü4000·ï¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¤ËBTS¡¦JUNG KOOK¤È¤ÎÇ®°¦Àâ¤¬Èô¤Ó½Ð¤ë¤Ê¤É¡¢¥¤¥·¥å¡¼¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëaespa¡£Ç¯Ëö¤ÎÂç·¿ÉñÂæ¤òÁ°¤Ë¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤ò¤á¤°¤ë»¿ÈÝ¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯¼ý¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¡£
¡þ¥¸¥¼¥ë ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
2000Ç¯10·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¤ÏÆâ±Ê¤¨¤ê¡Ê´Ú¹ñÌ¾¡§¥¥à¡¦¥¨¥ê¡Ë¡£Éã¿Æ¤¬ÆüËÜ¿Í¡¢Êì¿Æ¤¬´Ú¹ñ¿Í¤Î¥Ï¡¼¥Õ¤Ç¡¢Æü¡¦´Ú¡¦±Ñ3¥«¹ñ¸ì¤òÏÃ¤»¤ë¥È¥é¥¤¥ê¥ó¥¬¥ë¡£2020Ç¯¤Ëaespa¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£Îý½¬À¸´ü´Ö¤Ï11¥«·î¤È¸½ºßSM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë½êÂ°¤¹¤ë½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÃ»¤¯¡¢Â¾¤ò´ó¤»ÉÕ¤±¤Ê¤¤°µÅÝÅª¤Ê¥é¥Ã¥×¥¹¥¥ë¤ò¸Ø¤ë¼ÂÎÏÇÉ¡£¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¤Ï¥á¥¤¥ó¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤¬¡¢°ÂÄê´¶È´·²¤Î²Î¾§ÎÏ¤â¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£