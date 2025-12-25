BTS・JIMIN、SNS投稿“全消去”でハッキング説まで浮上…「パスワード8回変えた」と説明

BTSのJIMINがSNSの投稿を全削除した後に復帰し、ハッキング説まで呼んだ背景について自ら明らかにした。

【写真】「色気爆発」JIMINの“ベッド寝そべり”SHOT

JIMINは12月25日、ファンコミュニケーションプラットフォーム「Weverse」を通じて「ようやくインスタが開いた」と近況を伝えた。

続けて「パスワードだけを8回変えた。最初から新しくやってみようと思って、きれいに一度消してみた」と説明した。

（写真＝JIMIN Instagram）

JIMINはファンに向けたあいさつも忘れなかった。彼は「皆さん、クリスマスは楽しく過ごしていますか。おいしいものをたくさん食べて、幸せなクリスマスを過ごしてください。メリークリスマス」と付け加えた。短いメッセージだったが、ファンの疑問を解消しつつ近況を伝える言葉となった。

SNSを再開したJIMINは、立て続けに3件の投稿を上げ、変化した雰囲気を見せた。「メリークリスマス」という文言が書かれたスマートフォン画面の写真をはじめ、ツリーの飾り越しに顔が少し隠れた姿、フィルムカメラを持って片目をつぶった写真まで公開した。

先立ってJIMINは、今月21日にSNSのパスワードを忘れ、3週間ログインできなかったと明らかにしていた。当時「3日以内に復旧する」と伝えていた約束は、今回の投稿アップロードによって守られた。

（写真＝JIMIN Instagram）

ハッキング説にまで広がった騒動は、JIMINの直接の説明によってひとまず収束する雰囲気だ。

◇JIMIN プロフィール

1995年10月13日生まれ。韓国・釜山広域市出身。本名パク・ジミン。ダンスの実力が高く評価され、釜山芸術高等学校舞踊科に首席で入学した。高校2年生の頃に現在の所属事務所Big Hitエンターテインメントのオーディションを通じて練習生に抜擢され、ソウルへ上京。その後、転校した韓国芸術高等学校では偶然にも同じBTSメンバーのVとクラスメイトに。BTSとして2013年にデビューし、グループ内ではリードボーカルとメインダンサーを担当している。2023年12月に入隊し、2025年6月11日に除隊した。