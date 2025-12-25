ミニストップ「紅ほっぺいちごのパフェ」新発売/いちごの量を2倍使用した「得盛いちごパフェ」も同時発売
ミニストップは、甘さと酸味のバランスが良い『紅ほっぺ』を使用した「紅ほっぺいちごのパフェ」と、いちごの量を2倍使用した「得盛いちごパフェ」を、2025年12月26日から、国内店舗で発売する。〈『紅ほっぺ』を使用したパフェ2品〉
2025年2月発売時に好評だったいちご品種『紅ほっぺ』を使用した。紅ほっぺは甘さと酸味のバランスが非常に良く、食べやすい味わいが特徴。しっかりとした食感で、ジューシーさも兼ね備えている。いちごソースには、ビタミンCをプラス。仕上げには、いちごと相性の良い練乳をトッピングし、やさしい甘さとコクのある味わいが楽しめる。
◆紅ほっぺいちごのパフェ
【価格】税込540円
【エネルギー】175kcal
紅ほっぺいちごのパフェ
◆得盛いちごパフェ
【価格】税込810円
【エネルギー】246kcal
「紅ほっぺいちごのパフェ」の2倍の量のいちごを使用している。
得盛いちごパフェ
※エネルギー値は標準仕様製品の「1食あたり」の値で、商品個体差や店舗の調理条件により異なることがある。