ミニストップ「紅ほっぺいちごのパフェ」新発売/いちごの量を2倍使用した「得盛いちごパフェ」も同時発売

ミニストップは、甘さと酸味のバランスが良い『紅ほっぺ』を使用した「紅ほっぺいちごのパフェ」と、いちごの量を2倍使用した「得盛いちごパフェ」を、2025年12月26日から、国内店舗で発売する。

〈『紅ほっぺ』を使用したパフェ2品〉

2025年2月発売時に好評だったいちご品種『紅ほっぺ』を使用した。紅ほっぺは甘さと酸味のバランスが非常に良く、食べやすい味わいが特徴。しっかりとした食感で、ジューシーさも兼ね備えている。いちごソースには、ビタミンCをプラス。仕上げには、いちごと相性の良い練乳をトッピングし、やさしい甘さとコクのある味わいが楽しめる。

◆紅ほっぺいちごのパフェ

【価格】税込540円

【エネルギー】175kcal

紅ほっぺいちごのパフェ

◆得盛いちごパフェ

【価格】税込810円

【エネルギー】246kcal

「紅ほっぺいちごのパフェ」の2倍の量のいちごを使用している。

得盛いちごパフェ

※エネルギー値は標準仕様製品の「1食あたり」の値で、商品個体差や店舗の調理条件により異なることがある。