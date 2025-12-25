【S.H.Figuarts 仮面ライダーヴァレン フラッペカスタム＆「サクッ」とエフェクトパーツセット】 12月25日16時より予約開始 2026年9月 発売予定 価格：10,450円

BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts 仮面ライダーヴァレン フラッペカスタム＆『サクッ』とエフェクトパーツセット」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて12月25日16時より予約受付を開始する。発送は2026年9月を予定し、価格は10,450円。

本商品は特撮テレビドラマ「仮面ライダーガヴ」より「仮面ライダーヴァレン」が「ヴラスタムギア」と「ショウマ」から受け取った「フラッぺいずゴチゾウ」で変身した姿「仮面ライダーヴァレン フラッペカスタム」をS.H.Figuartsシリーズで立体化したもの。

印象的な金色とチョコレートを彷彿とさせるカラーリングが再現され、豪華なアーマーなども造形されている。フラッぺいずゴチゾウ一式はそれぞれ「ヴァレンバスター」と「ヴラスタムギア」に着脱が可能。 また「チョコドンガン」が付属し、2丁拳銃での攻撃シーンも再現できる。

さらに、「仮面ライダービターガヴ マーブルブレイクッキーフォーム」が発射する「サ」「ク」「ッ」の攻撃エフェクトを立体物で再現。劇中の戦闘シーンなどを表現することができる。

(C)2024 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映