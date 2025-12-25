【MG 1/100 ガンダムバルバトスルプス用 拡張パーツセット【2次】】 予約開始：12月25日11時 2026年3月 発送予定 価格：2,970円

BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「MG 1/100 ガンダムバルバトスルプス用 拡張パーツセット」の2次受注分を2026年3月に発売する。12月25日11時よりプレミアムバンダイにて予約を開始する予定で、価格は2,970円。

本製品は、「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」より、「MG 1/100 ガンダムバルバトスルプス」を更に楽しめる豊富なパーツセットとなっている。

ガンダム・バルバトスルプスの劇中の活躍を再現できる武装やエフェクトが付属しており、劇中で印象的な右肩部の破損と左肩のエフェクトを新規造形で徹底再現しているほか、新規デザインの水転写式デカールが付属する。

「MG 1/100 ガンダムバルバトスルプス用 拡張パーツセット」

仕様：組み立て式プラモデル スケール：1/100スケール 素材：PS、ABS セット内容ヴァルキュリアバスターソード腕部ロケット砲×2破損肩イメージパーツ破損頭部イメージパーツエフェクトパーツ一式ハンドパーツ一式補助用スタンド

(C)創通・サンライズ

※写真の完成品は塗装してあります。また、開発途中の試作品です。実際の商品とは異なる場合がございます。

※掲載写真を再現するには、当商品と組み立て前の「MG 1/100 ガンダムバルバトスルプス」が必要です。

