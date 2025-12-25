LUNA新作グロスが日本上陸♡ぷるもち質感が続くバブリングガムグロス登場

韓国コスメ好きの間で話題沸騰中のメイクアップブランド「LUNA」から、日本上陸を果たす新作リップが登場。フーセンのようにぷるんと弾み、ガムのようにもっちり密着する質感で、ひと塗りでも存在感のある唇を演出します。遊び心のあるツヤとカラーで、いつものメイクに新鮮さをプラス♡自由なリップメイクを楽しみたい人にぴったりの注目アイテムです。

フーセンみたいなぷるもち新感覚グロス

LUNAバブリングガムグロスは、風船のように立体感のあるツヤと、ガムのようなもっちり感を両立した新感覚のグロス。唇にのせるとピタッと密着し、ぷるんとした質感が長時間続きます。

ビックサイズのチップで一度にしっかり塗れるため、重ね塗り不要でお直しも簡単。飲食後もツヤ感が残りやすく、ロングラスティングを叶えます。

OTEGALUNで楽しむ冬の指先♡初のマグネットカラーが登場

遊べるカラーで自分だけの唇に

フーセンガムをモチーフにしたスウィートなカラー展開で、気分や季節に合わせた色選びが可能。複数カラーを重ねて使うことで、自分だけのオリジナルリップも楽しめます。

LUNAのグローバルアンバサダーIVEのREIが使用した05号チョコボンボンカラーのモカムースメイクも注目ポイント。ラメ入りのビビッドカラーが、唇に遊び心と華やかさを添えます♪

韓国で完売した話題作が日本へ

本アイテムは韓国最大級ファッションプラットフォーム「MUSINSA」にて、ビューティーカテゴリー1位*、リップカテゴリー1位を獲得し、発売後9日で初回生産分が完売した実力派グロス。

韓国で支持された仕上がりを、そのまま日本でも体感できます。

*2025年11月17日12時ムシンサビューティー全カテゴリー販売ランキング1位

*2025年11月17日12時ムシンサビューティーリップカテゴリー販売ランキング1位

*発売後9日目に初回生産量の全量完売

LUNAバブリングガムグロス



価格：2,214円（税込）

内容量：4.3ml

展開カラー：フーセンガムモチーフの複数色展開

ぷるもち唇で毎日のメイクをもっと楽しく

ひと塗りでぷるんと弾むツヤと、もっちり続く密着感を叶えるLUNAバブリングガムグロス。遊び心のあるカラーと自由な重ね使いで、気分に合わせたリップメイクが楽しめます。

韓国で完売した実力派グロスは、自分用はもちろんギフトにもおすすめ♡新しい季節のメイクに、心ときめく一本を取り入れてみてはいかがでしょうか。