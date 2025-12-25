お笑いコンビ「ライス」の関町知弘（42）が24日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど」（水曜後11・10）に出演。賞レース王者の実情を明かした。

この日は同番組の年末恒例企画「関西人が選ぶ今年よぉ〜頑張ったなあと思う芸人」を発表。10位には今年のキングオブコント（KOC）で優勝した「ロングコートダディ」がランクインした。

ライスも2016年のKOC王者。関町は「今、賞レースのチャンピオンが飽和状態すぎて…」とため息をつき、「寄席だけで生活してる人とかは、新チャンピオンが出てきちゃうと、チャンピオンとはいえ出番が危うくなってきてる」と実感を込めた。

KOCだけでも、初年の2008年からすでに18組の王者を輩出しており、吉本所属の王者たちは「正直、優勝は吉本以外がいいって思い始めてる。劇場出番の取り合い」とぶっちゃけた。

今年王者のロコディは吉本所属だが「彼らはその前から出番があったからいい」という。「今回、一番俺の中で優勝してほしくなかったのは、うるとらブギーズ」と実名告白。有名でないグループが一気に知名度を上げ“スタメン入り”することへの恐怖を明かした。23年に優勝した「サルゴリラ」は同期だが、「ほんとは優勝してほしくなかった」と本音を吐露した。

「コント組は（劇場の出番）枠が少ないもんね」とかまいたち・山内健司に言われ、「そう！漫才師で基本構成されてるから。その寄席に1、2組しかコント枠はないの」と強調していた。