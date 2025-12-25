「楽して稼げる仕事はない」大人は経験則で知っていても、社会に出る前の若者にとって、その境界線はあまりに曖昧です。近年、大学生をターゲットにしたトラブルは複雑化しています。本記事では社会保険労務士法人エニシアFP共同代表の三藤桂子氏が、Aさんの事例から、親子で共有すべきリスク管理を考えます。※個人の特定を避けるため、事例の一部を改変しています。

東京で一人暮らししたい息子、心配する両親

Aさんは都内大学に通う4年生。地方の進学校出身で、「大学進学を機に上京して一人暮らしをしたい」という目標を持って勉強に励んできました。実家の父（50歳）は、年収350万円の会社員、母は親の介護をしながらパート勤めという家庭です。当初、両親は地方出身の息子が都内の大学に通うことに心配し反対。しかし、勉強熱心な息子を目の当たりにし、「都内の有名大学に入って大企業に入社できれば」と応援するようになりました。

見事、大学受験で3校に合格したAさん。第一希望の大学に決め、念願の上京を実現します。初めての都会での生活に胸を躍らせる半面、「友達はできるだろうか」「お金がなくてサークルや遊びの輪に入れなかったらどうしよう」と不安もありました。

Aさんは高校まで地元の仲間と学校生活を楽しく過ごしていましたが、決してコミュニケーション能力が高いわけではありません。むしろ時間をかけて仲を深めていくタイプ。大学の入学式では近くに座った人と一言二言、会話した程度で帰宅。「早く友達を作りたい」と焦りを感じました。

初めてできた友達

まずはサークルに入ってみようと、高校の部活動でやってきたテニスのサークルを選びました。歓迎会で自己紹介し、なんとなく馴染めそうかなと安堵していたところ、隣に座った同級生Bさんと意気投合。授業を一緒に受けるようになります。Aさんにとって大学で初めてできた友達でした。

両親に「友達もできてバイトも決まった。履修もサークルの先輩から教えてもらえて順調」とLINEを送ります。大学生活をスタートしたAさんは、当初の不安も跳ねのけ、勉強以外もさまざまなことを経験しようと充実した毎日を過ごしていました。

友人からの誘い

大学2年生になったある日、友達のBさんからある誘いを受けます。

「お前、仕送りがないっていってただろう。簡単に稼げるバイトがあるんだ。投資の勉強もできて、金も稼げて一石二鳥だからやってみないか」と誘われます。

Aさんは両親から常に、「楽して稼げる仕事はない」「お金の貸し借りをしてはいけない」といわれてきました。一度は躊躇したAさんですが、「嫌ならすぐにやめても大丈夫だから」というBさんの言葉を信じ、「とりあえず1回だけ」と面接を受けにいきます。

喫茶店で行われた面接には、20代前半ぐらいの男性が2人。説明された仕事内容は、スマホを使った簡単な作業でした。「こんなに楽にお金が稼げるのか」とビックリしたAさんは、いまのバイトと掛け持ちすればお小遣いが増える、とBさんの勧誘にのることに。

さらに、「投資勉強会に参加してみて」と案内されます。会場には20人ぐらいの大学生が集まっており、20代のリーダー格の男性が熱弁を振るっていました。「俺は投資で1,000万円以上利益がでている。この勉強会に参加し続ければ、500万円ぐらいはすぐに稼げる」そんな話をしています。

夢のような話に半信半疑のAさん。継続参加するには入会金として10万円必要だと告げられ、現実に引き戻されました。「そんなお金はない」と帰ろうとしたところ、Bさんが囁きます「学生でもお金を貸してくれるところがあるから」。

「10万円なんて借りても返せないから」とAさんは断りますが、「実はAさんを紹介したことで5万円、勉強会から紹介料をもらえたんだ。お前も友達を2人連れてくればすぐ返せるから」とBさんが返します。

勉強会が終わると、Aさんは勉強会に来ていたほかの学生と一緒に学生ローンの事務所に連れていかれました。署名しただけで手渡された10万円は、そのまま右から左へ、参加費として消えました。手元に残ったのは、借金だけ。「本当にこれでよかったのだろうか……」不安が頭をよぎりました。

成功自慢のLINEグループと、膨らむ借金

その後、リーダー格の男が作成したグループLINEには、連日メッセージが飛び交いました。「1日で5万円稼げた！」「10万円ゲット！」次々とアップされる成功事例に焦燥感を煽られたAさん。2回目、3回目と勉強会へ参加することで、気付けばローンが増えていきます。

「バイト代だけじゃ返せない……」かといって、親に心配はかけたくない。Bさんのいうとおり、勧誘して紹介料をもらうしかないのか？ しかしAさんは、「自分のように友達を借金漬けにすることはできない」と思い留まりました。地道にバイトをして少しずつ返そうと決めたのです。

そんななか、Aさんの就職活動が始まり、早々に大企業への内定が決まります。実家の両親は大喜びしてくれましたが、Aさんの心は晴れません。

ふとローンの明細をみると、金利は法律上限の年18.0％※。借金はすでに30万円に膨らんでいました。単純計算でも、利息だけで年間5万4,000円も支払わなければならないことになります（30万円×18％＝5万4,000円として試算）。銀行にお金を預けても利息などほとんどつかない（当時0.001％など）時代に、その数千倍、数万倍ものスピードで借金が増えていく契約をしていたのです。自分の無知を、Aさんは激しく悔やみました。

クリスマスを前に囁かれた「特別な仕事」

12月中旬。キャンパス内にはクリスマスツリーが飾られ、楽しげな音楽が流れる時期でした。

「もう抜けたい」Aさんは意を決してBさんに相談しました。するとBさんを通じて、リーダー格の男性から連絡が。「ローンが払えないなら、Aだけに『特別な仕事』を紹介してやるよ。荷物の配達を1回するだけで、20万円稼げるから」

たった1回の配達で20万円。その異常な金額を聞いた瞬間、Aさんの脳裏にニュースでみた「闇バイト」の文字が浮かびました。受け子、出し子、運び屋――。

「もしかして自分は、とんでもない犯罪グループに入ってしまったのでは？」

せっかく決まった大企業の内定が取り消されるかもしれない。いつか警察に捕まるかもしれない。街はきらびやかなイルミネーションに彩られ、楽しげな学生たちの笑い声が響いています。しかし、たった一人アパートに取り残されたAさんの心は、恐怖で凍り付いていました。

両親の決断

クリスマス当日の夜。孤独と恐怖に耐え切れなくなったAさんは、震える手で実家に電話をかけました。

「……投資詐欺に引っかかったかもしれない。ローンが返せず、闇バイトみたいな仕事を紹介されて……」電話がかかってきたとき、ちょうどショートケーキを食べていた両親は愕然としました。

「な、なにやってんだ！ なぜそんなグループに入ったんだ！」父は激昂しましたが、事態の深刻さを即座に理解しました。「その仕事は、絶対に引き受けてはいけない」両親はすぐに現金を振り込み、Aさんに一括返済とグループからの脱退を命じました。親の助けにより、Aさんは残金25万円と利息を清算し、なんとか泥沼から抜け出すことができたのです。

その後、Bさんは別の学生をカモにしようと声をかけているという噂を聞きました。Aさんは彼と距離を置き、やがてBさんの姿を大学でみかけることはなくなりました。

「真面目な子」ほど狙われる

Aさんのケースでは、大学生をターゲットにした投資詐欺やマルチ商法、あるいは闇バイトへの入り口が複合的に組み合わさっています。若者の心の隙間に入り込む悪質な手口は多様化しています。まさか真面目な我が子が、犯罪スレスレのトラブルに巻き込まれているとは思ってもみないでしょう。しかしAさんのように、真面目で、友人を裏切れず、親に心配をかけたくないという責任感の強い若者ほど、「自分でなんとかしよう」と抱え込み、犯罪グループの格好の餌食になりがちです。

Aさんのご両親がいうように、楽して稼げる仕事はありません。オイシイ話の裏には、必ず法外なリスクが潜んでいます。新生活の不安や孤独につけ込む悪質な誘いから身を守るために、迷ったときは即答せず、信頼できる大人や公的機関に相談する勇気を持ってください。

〈参考〉

※金融庁：貸金業法のキホン

https://www.fsa.go.jp/policy/kashikin/kihon.html

金融庁：“オイシイ投資話”にご注意！！！！

https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/oishiitoushibanashi.html

三藤 桂子

社会保険労務士法人エニシアFP

共同代表