「家族が増えました」人気インフルエンサー、新しい“家族”披露に反響の声！ 「きゃわいいの極み」「天使」
インフルエンサーの鈴木亜美さんは12月24日、自身のInstagramを更新。「実は少し前に鈴木家に家族が増えました」と報告し、注目を集めています。
【動画】新しい“家族”をお披露目
鈴木さんはこの子猫について、「リロくん ミヌエットの男の子 クリームタビーホワイト」と説明し、猫を飼うのは4匹目であることを明かしています。また、先住猫との関係性については、「最初はアロも警戒してたけど、今では何かとお互いそばにいてすっかり仲良しに」とコメントしました。
この投稿にファンからは、「可愛すぎるー」「きゃわいいの極み」「天使」「ちっちゃくて可愛い」「仲良しで癒されます」「鈴木家に相応しい凜としたお顔」との声が寄せられています。
(文:勝野 里砂)
【動画】新しい“家族”をお披露目
「ちっちゃくて可愛い」鈴木さんは「実は少し前に鈴木家に家族が増えました」と1本の動画を掲載しました。子猫が狭い場所に収まったり、ほかの猫とじゃれる様子です。柔らかそうな毛並みと大きな目がかわいらしく、癒されます。
この投稿にファンからは、「可愛すぎるー」「きゃわいいの極み」「天使」「ちっちゃくて可愛い」「仲良しで癒されます」「鈴木家に相応しい凜としたお顔」との声が寄せられています。
「ミヌエット」とは？ミヌエットとは、マンチカンとペルシャなど長毛種の猫を交配して誕生した猫種です。短い足と丸みのある体、豊かな被毛が特徴で、穏やかで人懐っこい性格とされています。これからのリロくんの投稿が楽しみですね。
(文:勝野 里砂)