CMG 2025年の「中国内外の十大科学技術ニュース」を発表

中央広播電視総台（チャイナ・メディア・グループ/CMG）は12月24日、2025年版の「（中国）国内十大科学技術ニュース」および「国際十大科学技術ニュース」を発表しました。

中国国内の十大科学技術ニュースは以下の通りです。

1．世界レベルの三大科学技術イノベーションセンターの建設を推進

2．国務院が「『人工知能（AI）＋』行動の深化実施に関する意見」を発表

3．惑星探査機「天問2号」の打ち上げに成功、サンプルリターンの旅を開始

4．「人工太陽」である核融合炉が「温度1億度を1000秒」の記録を樹立

5．中国で開発された生成AIモデル、DeepSeekが世界の注目を集める

6．量子計算プロトタイプ機の「祖沖之3号」が世界新記録を樹立

7．中国初の電磁カタパルト搭載空母の「福建」が就役、海軍が「空母3隻時代」に

8．宇宙船「神舟22号」が緊急打ち上げ、「無人」操作で歴史を刻む

9．江門ニュートリノ実験で大型科学装置が正式稼働

10．各種ロボット競技会が相次ぎ開催、中国のエンボディードAI産業が力強く発展



国際十大科学技術ニュースは以下の通りです。

1．中国が世界の再生可能エネルギーの急速な発展をけん引

2．哺乳類の大脳の最も詳細な神経接続マップを作製

3．反物質による量子ビットを初めて実証

4．AIによる「仮想細胞」が生物学研究の新たなパラダイムを切り開く

5．中国が核融合分野での国際科学計画を始動

6．重力波観測によりホーキング博士の「ブラックホール面積定理」が検証される

7．世界初の拡張可能な光量子コンピュータ原型機が登場

8．人工「形態視覚」の研究により失明者の視力回復に道筋

9．科学者チームが大質量ブラックホールの合体事象を観測

10．世界工学団体連盟（WFEO）総会で「上海宣言2025」を採択（提供/CRI）