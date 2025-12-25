今年9月の記録的な大雨で、多くの車が浸水被害を受けた三重県四日市市の地下駐車場について、国土交通省は、国が所有していた部分の出入口にある止水板が故障したままだったことが浸水被害の拡大に影響を与えたとして、水没した全ての車の所有者に一定の金銭を支払う方針を明らかにしました。

四日市市では、今年9月に発生した記録的な大雨により、市の中心部にある地下駐車場「くすの木パーキング」が浸水し、274台の車が水没しました。

再発防止策などを検討する有識者らによる委員会では、これまでに15カ所ある全ての駐車場の出入口から浸水があったことや、国が所有する部分の駐車場の止水板が故障したまま放置されていたことなどが明らかになっていました。

24日は、最後の会議が開かれ、その後の会見で国土交通省三重河川国道事務所の大吉雄人所長は、地下駐車場で国が所有していた部分の出入口にある止水板が故障したままだったことが被害の拡大に影響を与えたとして、国が水没した車の所有者に一定の金銭を支払う方針を示しました。

対象は水没した全ての車の所有者で、支払う金額についてはまだ決まっておらず、来年1月に所有者らを対象にした説明会を開き、金額などについて説明するということです。

また、復旧に向けた報告書がまとまり、委員長をつとめる三重大学大学院の川口淳教授は「それぞれの責任を深く反省していただいたうえで、被災者のみなさんに対する早期救済の観点からこの取りまとめを真摯に受け止め次に進んでほしい」と話しました。

報告書では、駐車場の復旧のため自動の止水板や浸水センサーの設置を進めることなどが盛り込まれました。