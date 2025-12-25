Image: PGYTECH-JAPAN 公式ストア

タクティカルに、でもスマートに。

最近カメラバッグを探しまくっているのですが、PGYTECH（ピージーワイテック）から面白そうな新作が登場しました。

それが「PGYTECH OneMo Tactical Backpack」。PGYTECHの定番であるOneMoシリーズのなかでは、もっともアウトドアらしいいで立ちですね。なおかつ、コスパも良い。

なんでも取り付けちゃってね

Image: PGYTECH-JAPAN 公式ストア、カラーはコヨーテブラウンとダークナイトカモの2色、容量は25Lと35L。

なんといっても特徴的なのが、外側前面に配置されたPALSウェビング。これによりMOLLEシステム規格と互換性があり、メーカーを問わずポーチやアクセサリーなどの取り付けが可能。三脚や水筒など、お好きなブツを取り付けちゃってください。

Image: PGYTECH-JAPAN 公式ストア

背面はフルフラットに開き、機材の収納力も申し分なし。左側にはサイドパネルがあり、かつ上部もジップ開閉が可能。上部はジップと雨蓋のハイブリッド仕様です。

Image: PGYTECH-JAPAN 公式ストア

ショルダーストラップは肉厚で、クッション性や通気性も良さそう。背面長も変更可。

Image: PGYTECH-JAPAN 公式ストア

AerisFrameサスペンションシステムという、背中のラインにフィットした背面デザインも特徴。腰・肩甲骨のあたりを盛り上げることで通気性を確保しているみたいです。背中ムレはバックパックの最大の敵ですから。

重量は25Lモデルが1.6kg、35Lモデルが1.98kg。MOLLEシステム対応のカメラバッグとしては、タクティカル度はそれなりでカメラバッグ的な機能性を損なわない絶妙なバランスという気がしますね。都会的タクティカルさといいますか。

Image: PGYTECH-JAPAN 公式ストア

価格は25Lモデルが税込2万6400円、35Lモデルが税込3万2560円。別売のウエストベルトは税込3960円で、全部揃えてもシモダのアクションX25未満といったお値段です。最近のPGYTECH、バランス良いなぁ。

