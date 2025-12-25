タリーズ「抹茶ホワイトモカ」登場！ 和テイストにアレンジした季節限定ペストリーも同時発売
「タリーズコーヒー」は、12月26日（金）から、季節限定ドリンク「抹茶ホワイトモカ」などを、全国の店舗で発売する。
【写真】フランス伝統のペストリーが抹茶とコラボ！ 季節限定メニュー詳細
■抹茶とチョコのマリアージュ
今回登場するのは、慌ただしい年末年始に、香り高い抹茶の風味でほっとひと息つける季節限定メニュー。
「抹茶ホワイトモカ」は、京都産宇治抹茶の豊かな香りと上品な苦みに、ホワイトチョコのまろやかな甘みを合わせた一杯。クリーミーな口あたりの中に抹茶の奥深さが広がる仕上がりとなっている。
また、同日発売の「抹茶パン・オ・ショコラ」は、クロワッサン生地でチョコを包み、抹茶風味のダマンドを重ねた和洋折衷のペストリー。抹茶のほろ苦さとチョコのコクが調和した味わいが特徴だという。
なお、寒い季節におすすめのドリンクとして、生姜の辛みとレモンの酸味、はちみつの甘さを組み合わせた「＆TEA ジンジャーハニーレモネードティー」も好評販売中だ。
【写真】フランス伝統のペストリーが抹茶とコラボ！ 季節限定メニュー詳細
■抹茶とチョコのマリアージュ
今回登場するのは、慌ただしい年末年始に、香り高い抹茶の風味でほっとひと息つける季節限定メニュー。
「抹茶ホワイトモカ」は、京都産宇治抹茶の豊かな香りと上品な苦みに、ホワイトチョコのまろやかな甘みを合わせた一杯。クリーミーな口あたりの中に抹茶の奥深さが広がる仕上がりとなっている。
また、同日発売の「抹茶パン・オ・ショコラ」は、クロワッサン生地でチョコを包み、抹茶風味のダマンドを重ねた和洋折衷のペストリー。抹茶のほろ苦さとチョコのコクが調和した味わいが特徴だという。
なお、寒い季節におすすめのドリンクとして、生姜の辛みとレモンの酸味、はちみつの甘さを組み合わせた「＆TEA ジンジャーハニーレモネードティー」も好評販売中だ。