鶴岡果恋との結婚を発表

オリックスの来田涼斗外野手が女子プロゴルファーの鶴岡果恋（明治安田）と結婚したことを、自身のインスタグラムで改めて発表した。23歳は「アスリート同士ともに切磋琢磨して高め合い、生活面でも互いに支えあえる夫婦に成長していきたいと思います」と思いを綴り、熱い“抱擁”写真を添えた。

2人の結婚はクリスマスの朝に発表された。その後、来田は午前10時過ぎにインスタグラムを更新。「いつも温かいご声援をありがとうございます。私事ではありますが、お付き合いしていた方と結婚したことを報告させていただきます」とし、鶴岡とのゴールインを明かした。

「これからは家庭を持つ身としてより一層、責任を持った行動を心掛けます。また、アスリート同士ともに切磋琢磨して高め合い、生活面でも互いに支えあえる夫婦に成長していきたいと思います。引き続き、温かいご声援をいただけますと幸いです。これからもよろしくお願いします！」と、自らの覚悟とファンへのメッセージを届けている。

交際期間は約2年。両競技のオフにあたる月曜日しか会えない“遠距離恋愛”を実らせての結婚となった。

明石商業から2020年ドラフト3位指名でオリックスに入団。2021年には1軍初打席初球本塁打の快挙を成し遂げた。今季は50試合出場で打率.234、2本塁打5打点。結婚を機にさらなる飛躍に期待が高まる。（Full-Count編集部）