¡¡¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Î¾ë¾´Æó¤µ¤ó¡Ê50¡Ë¡á¼¯»ùÅç¼Â¶È¹â½Ð¿È¡á¤¬¶å½£¤Î¥´¥ë¥Õ¾ì¤ò½ä¤ë´ë²è¤Ï¡¢µÜºêÊÔ¤Î3²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£º£²ó¤ÏµÜºê»Ô¤Î¡ÖÀÄÅç¥´¥ë¥Õ¶æ³ÚÉô¡ÊGC¡Ë¡×¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£µ¤¸õ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï12·î¤Ç¤âÈ¾Âµ¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤Û¤É¤Î²¹ÃÈ¤ÊµÜºê¤Ç¤Ï¡¢Åß¾ì¤¬¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥È¥Ã¥×¥·¡¼¥º¥ó¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£¥ê¥¾¡¼¥È´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÀÄÅç¤ÎÃÏ¤âÎã³°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£¡Ê¾¾ÅÄÃ£Ìé¡Ë
¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¡ÚÅß¤Ç¤âÈ¾Âµ¡Û
¢¨ÌµÎÁ¥×¥ì¡¼·ô¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¾ÜºÙ¤ÏºÇ½ª¥Ú¡¼¥¸¤Þ¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡ÅþÃå¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤«¤é³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¡¼¥¹¤ÎÆþ¤ê¸ý¤òÈ´¤±¤Æ´Ë¤ä¤«¤Ê¾å¤êºä¤ò¿Ê¤à¼ÖÃæ¤Ç¡¢¾ë¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤ï¤¯¤ï¤¯¤¹¤ë¤è¤Í¡£³¤¤¬¸«¤¨¤ë¤È¡ØÀÄÅç¤ËÍè¤¿¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡£¤³¤³¤ËÍè¤Ê¤¤¤È¸«¤é¤ì¤Ê¤¤·Ê¿§¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£
¡¡¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤âµÜºê¤Ç¤Î¥´¥ë¥Õ¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤¿¾ë¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢1991Ç¯¤Ë³«¶È¤·¤¿ÅÁÅýÅª¤ÊÀÄÅçGC¤Ï¡¢¾¡¼êÃÎ¤Ã¤¿¤ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¾ì½ê¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£º£²ó¤Î¼èºà¤Ï¥¢¥¦¥È¥³¡¼¥¹¤¬ÉñÂæ¡£¥Û¡¼¥ë¤ÎÂ¿¤¯¤ËÃÓ¤¬Íí¤à¤³¤È¤¬¿´ÍýÅª¤Ê½Å°µ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ë¤¬¡¢Î©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢³¤±è¤¤¤Î¥³¡¼¥¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î·Ê¿§¤¬Ìþ¤ä¤·¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¡¡5ÈÖ¥·¥ç¡¼¥È¡Ê167¥ä¡¼¥É¡Ë¤Ï³¤±è¤¤¤ÎÀÄÅç¤Î³¹ÊÂ¤ß¤¬°ìË¾¤Ç¤¤ë¡£6ÈÖ¥ß¥É¥ë¡Ê393¥ä¡¼¥É¡Ë¤Ï¡¢´Ë¤ä¤«¤Ê±¦¥É¥Ã¥°¥ì¥Ã¥°¤Ëº¹¤·¹þ¤àÍÛ¸÷¤¬¿åÌÌ¤ò¤Þ¤Ö¤·¤¯¾È¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£ËÙÂç²ð»ÙÇÛ¿Í¤Ï¡ÖÆÃ¤Ë5¡Á8ÈÖ¤Î·Ê´Ñ¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¤â´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡¾ë¤µ¤ó¤Ï5ÈÖ¤Þ¤Ç¤ò1¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤Î¥¤¡¼¥Ö¥ó¤Ç²ó¤ê¡¢°ÂÄê¤·¤¿¥×¥ì¡¼¤òÈäÏª¡£¡Ö·Ê´Ñ¤¬¹¤¯¸«¤¨¤ë¤Î¤Ç»×¤¤ÀÚ¤êÂÇ¤Æ¤ë¡£¤¿¤À¡¢Í×½ê¤Ç¥Ð¥ó¥«¡¼¤äÃÓ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÀïÎ¬Åª¤ËÂÇ¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Î¾Êý¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤«¤Ê¡×¡£»þ¤Ë¹ë²÷¤Ë¡¢¾ì½ê¤Ë±þ¤¸¤ÆÁ¡ºÙ¤Ë¡½¡£¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ç280¥ä¡¼¥É°Ê¾å¤òÈô¤Ð¤¹¾ë¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¹¥³¥¢¥á¡¼¥¯¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë2ÂÇÌÜ°Ê¹ß¤Î¥¢¥¤¥¢¥ó¤ÎÀµ³ÎÀ¤â»ý¤ÁÌ£¤À¡£
¢£Åß¤³¤½Ë¬¤ì¤¿¤¤
¡¡¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥´¥ë¥Õ´ØÏ¢¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡Ö¥´¥ë¥Õ¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÊGDO¡Ë¡×¤Î¶¨ÎÏ¤Ç¹Ô¤¦º£²ó¤Î´ë²è¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¦¥È¤ò42¤Ç½ª¤¨¤¿¡£¼êÆþ¤ì¤Î¹Ô¤ÆÏ¤¤¤¿¥Ù¥ó¥È¥°¥ê¡¼¥ó¤â¡¢µ¤»ý¤Á¤ÎÎÉ¤¤¥×¥ì¡¼¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£¼èºà¤Ï½©¸ý¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Åß¾ì¤È¤Ê¤ì¤Ð¥°¥ê¡¼¥ó¤âÂ®¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤Î¹¶Î¬¤â¸°¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡µÜºê¶õ¹Á¤«¤é¼Ö¤ÇÌó15Ê¬¤È¤¤¤¦¥¢¥¯¥»¥¹¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¡ÊË¬ÆüµÒ¡Ë¤ÎÍè¾ì¼Ô¤â±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤È¤¤¤¦¡£ËÙ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥´¥ë¥Õ¾ì¤ËÇº¤Þ¤·¤¤¶Ë´¨¤ÎÅß¤Î´×»¶´ü¤âÀÄÅç¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Åß¤Î»þ´ü¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¾Ð´é¤ÇÀâÌÀ¤·¤¿¡£¥´¥ë¥Õ¤ò³Ú¤·¤à¤Ê¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êµÜºê¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤Ï³°¤»¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¢£ÀÄÅç¥´¥ë¥Õ¶æ³ÚÉô
µÜºê»ÔÀÞÀ¸Ç÷ÂçÃ«4180¡£¥¢¥³¡¼¥Ç¥£¥¢¡¦¥´¥ë¥Õ¤Î·ÏÎó¥³¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¡£µÜºê¼«Æ°¼ÖÆ»¤ÎµÜºê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¡ÊIC¡Ë¤«¤éÌó15Ê¬¡£0985¡½65¡½1001¡£ÀÄÅç¥´¥ë¥Õ¶æ³ÚÉôÍ½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é
¢£¥°¥ë¥á
¡¡µÜºê¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¥Á¥¥óÆîÈÚ¤À¡£ÀÄÅçGC¤Ç¤Ï¡ÖÆüÆî·Ü¤Î¥Á¥¥óÆîÈÚ¡õ¥Ï¥Ë¡¼¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É¥Á¥¥ó¡×¡Ê1910±ß¡Ë¤¬¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡£°ìÈÌÅª¤Ê¥¿¥ë¥¿¥ë¥½¡¼¥¹¤âÈþÌ£¤À¤¬¡¢´Å¿É¤µ¤¬ÊÊ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¥Ï¥Ë¡¼¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É¤â¡¢¤¼¤Ò¿©¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡µÜºê¤ÎÌ¾Êª¤Ï¥Á¥¥ó¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ÖµÜºê¥Ö¥é¥ó¥É¥Ý¡¼¥¯¤Î»Ý±öÆÚ¥Ð¥éÅ´ÈÄ¡×¡Ê2510±ß¡Ë¤Ï¡¢»é¤Î¤Î¤ê¤¬¤Û¤É¤è¤¤ÆÚÆù¤¬¤â¤ä¤·¤ËÍí¤Þ¤ê¡¢±ö²Ã¸º¤â¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡£ÆÃÀ½¤Î¥¿¥ì¤Ëº®¤¼¤ë¤È¡¢¤´ÈÓ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
¢£¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡¡·ÇºÜ¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ÀÄÅçGC¤ÎÊ¿ÆüÌµÎÁ¥×¥ì¡¼·ô1ÁÈ4¿ÍÊ¬¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£´õË¾¼Ô¤Ï¡¢GDO¤ÎÀìÍÑ¥µ¥¤¥È¤«¤é±þÊç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£±þÊç¤Ë¤Ï¥¡¼¥ï¡¼¥É¤ÎµÆþ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¡ÖÅß¤Ç¤âÈ¾Âµ¡×¤Ç¤¹¡£URL¤Ï¥³¥Á¥é¡£
¢¡¾ë¾´Æó¡Ê¤¸¤ç¤¦¡¦¤·¤ç¤¦¤¸¡Ë
¡¡1975Ç¯6·î17ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÌ³¤Æ»¼¼Íö»Ô½Ð¿È¡£¼¯»ùÅç¼Â¹â¤Ç¤Ï3Ç¯»þ¤Ë¹â¹»Áª¼ê¸¢¥Ù¥¹¥È4¡£J¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï»Ô¸¶¡Ê¸½ÀéÍÕ¡Ë¤ä²£ÉÍFM¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¡¢2000Ç¯¤«¤é¤ÏÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¥¹¥Ú¥¤¥ó1Éô¤Ç¥×¥ì¡¼¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤Ï1998Ç¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¥Õ¥é¥ó¥¹Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¡£06Ç¯¤Ë¸½Ìò°úÂà¡£¸½ºß¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î¼Ò²ñ¿Í¥Á¡¼¥à¡ÖËÌ³¤Æ»½½¾¡¥¹¥«¥¤¥¢¡¼¥¹¡×¤ÎÅý³ç¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡£¼«¿È¤ÎYouTube¡ÖJO¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ÏÅÐÏ¿¼Ô¿ô10Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£