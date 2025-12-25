「マエダはセルティックのストライカーではない」レジェンドOBが断言！昨季33Gも…そもそも「昨年も言っていた」
スコットランド屈指の名門の“エースストライカー”を巡り、意見が交わされている。
セルティックではCFを本職とする古橋亨梧（現バーミンガム）やアダム・イダ（現スウォンジー）が、それぞれ昨冬と今夏に退団してイングランド２部へ。現在は前田大然がウイングとともに中央のポジションをこなしているが、ここまで公式戦７ゴールで、33発を叩き込んだ前年に比べて得点ペースを落としている。
それでも、今月からセルティックを率いるウィルフリード・ナンシー監督は「彼（前田）は９番（CF）としても活躍できる。周囲の選手たちのサポートが必要だ」と発言。信頼を寄せる一方で、レジェンドOBのピーター・グラント氏は異なる意見を示した。
地元紙『THE SCOTTISH Sun』によれば、60歳の元スコットランド代表MFは、「１月の移籍市場が重要だ。セルティックにはストライカーが必要だ」と訴えた。
「日曜日の試合では、彼らはいくつかのチャンスを逃した。ジョニー・ケニーを批判しているわけではない。ケニーは決して９番にはなれない。ダイゼン・マエダも同じだ。彼はセルティックのストライカーではない。33ゴールを決めたことは知っているが、昨年も言った通り、彼は９番のポジションを担う選手ではない」
グラント氏はその上で「はっきり言おう。今この瞬間、アダム・イダがここにいればセルティックはより良い状況にあったはずだ」と主張。「イダは残留すべきだった。彼の出場時間は増えたはずだ。この監督の戦術にも合致する。彼は24歳だよね？」と言い、年齢的にこれから全盛期を迎えるであろう、アイルランド代表FWの放出を糾弾した。
スコットランドリーグで２位に甘んじ、ヨーロッパリーグで24位に沈むセルティックは、今冬にストライカーを補強するのか。前田、そして出場機会確保に苦しむ山田新の起用に関わるだけに、大きな注目が集まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「バカげた契約」マドリー退団→５部でプレーの22歳MF中井卓大に古巣地元メディアがチクリ「日本のSNSスター」「７試合しか出場しなかった」
セルティックではCFを本職とする古橋亨梧（現バーミンガム）やアダム・イダ（現スウォンジー）が、それぞれ昨冬と今夏に退団してイングランド２部へ。現在は前田大然がウイングとともに中央のポジションをこなしているが、ここまで公式戦７ゴールで、33発を叩き込んだ前年に比べて得点ペースを落としている。
地元紙『THE SCOTTISH Sun』によれば、60歳の元スコットランド代表MFは、「１月の移籍市場が重要だ。セルティックにはストライカーが必要だ」と訴えた。
「日曜日の試合では、彼らはいくつかのチャンスを逃した。ジョニー・ケニーを批判しているわけではない。ケニーは決して９番にはなれない。ダイゼン・マエダも同じだ。彼はセルティックのストライカーではない。33ゴールを決めたことは知っているが、昨年も言った通り、彼は９番のポジションを担う選手ではない」
グラント氏はその上で「はっきり言おう。今この瞬間、アダム・イダがここにいればセルティックはより良い状況にあったはずだ」と主張。「イダは残留すべきだった。彼の出場時間は増えたはずだ。この監督の戦術にも合致する。彼は24歳だよね？」と言い、年齢的にこれから全盛期を迎えるであろう、アイルランド代表FWの放出を糾弾した。
スコットランドリーグで２位に甘んじ、ヨーロッパリーグで24位に沈むセルティックは、今冬にストライカーを補強するのか。前田、そして出場機会確保に苦しむ山田新の起用に関わるだけに、大きな注目が集まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「バカげた契約」マドリー退団→５部でプレーの22歳MF中井卓大に古巣地元メディアがチクリ「日本のSNSスター」「７試合しか出場しなかった」