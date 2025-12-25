TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午前10時39分に、暴風警報を枕崎市、阿久根市、指宿市、薩摩川内市、薩摩川内市甑島、日置市、いちき串木野市、南さつま市、南九州市、長島町、東串良町、南大隅町、肝付町に発表しました。

薩摩、大隅地方の海上では、25日夕方から26日明け方まで暴風に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■枕崎市
□暴風警報【発表】
　25日夕方から26日明け方にかけて警戒
　風向　北西
・海上
　最大風速　20m/s

■阿久根市
□暴風警報【発表】
　25日夕方から26日明け方にかけて警戒
　風向　北西
・外海
　最大風速　20m/s

■指宿市
□暴風警報【発表】
　25日夕方から26日明け方にかけて警戒
　風向　北西
・海上
　最大風速　20m/s

■薩摩川内市
□暴風警報【発表】
　25日夕方から26日明け方にかけて警戒
　風向　北西
・外海
　最大風速　20m/s

■薩摩川内市甑島
□暴風警報【発表】
　25日夕方から26日明け方にかけて警戒
　風向　北西
・海上
　最大風速　20m/s

■日置市
□暴風警報【発表】
　25日夕方から26日明け方にかけて警戒
　風向　北西
・外海
　最大風速　20m/s

■いちき串木野市
□暴風警報【発表】
　25日夕方から26日明け方にかけて警戒
　風向　北西
・外海
　最大風速　20m/s

■南さつま市
□暴風警報【発表】
　25日夕方から26日明け方にかけて警戒
　風向　北西
・海上
　最大風速　20m/s

■南九州市
□暴風警報【発表】
　25日夕方から26日明け方にかけて警戒
　風向　北西
・海上
　最大風速　20m/s

■長島町
□暴風警報【発表】
　25日夕方から26日明け方にかけて警戒
　風向　北西
・外海
　最大風速　20m/s

■東串良町
□暴風警報【発表】
　25日夕方から26日明け方にかけて警戒
　風向　北西
・外海
　最大風速　20m/s

■南大隅町
□暴風警報【発表】
　25日夕方から26日明け方にかけて警戒
　風向　北西
・外海
　最大風速　20m/s

■肝付町
□暴風警報【発表】
　25日夕方から26日明け方にかけて警戒
　風向　北西
・外海
　最大風速　20m/s