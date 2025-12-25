【暴風警報】鹿児島県・枕崎市、阿久根市、指宿市、薩摩川内市、薩摩川内市甑島、日置市などに発表 25日10:39時点
気象台は、午前10時39分に、暴風警報を枕崎市、阿久根市、指宿市、薩摩川内市、薩摩川内市甑島、日置市、いちき串木野市、南さつま市、南九州市、長島町、東串良町、南大隅町、肝付町に発表しました。
薩摩、大隅地方の海上では、25日夕方から26日明け方まで暴風に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■枕崎市
□暴風警報【発表】
25日夕方から26日明け方にかけて警戒
風向 北西
・海上
最大風速 20m/s
□暴風警報【発表】
25日夕方から26日明け方にかけて警戒
風向 北西
・外海
最大風速 20m/s
■指宿市
□暴風警報【発表】
25日夕方から26日明け方にかけて警戒
風向 北西
・海上
最大風速 20m/s
■薩摩川内市
□暴風警報【発表】
25日夕方から26日明け方にかけて警戒
風向 北西
・外海
最大風速 20m/s
■薩摩川内市甑島
□暴風警報【発表】
25日夕方から26日明け方にかけて警戒
風向 北西
・海上
最大風速 20m/s
■日置市
□暴風警報【発表】
25日夕方から26日明け方にかけて警戒
風向 北西
・外海
最大風速 20m/s
■いちき串木野市
□暴風警報【発表】
25日夕方から26日明け方にかけて警戒
風向 北西
・外海
最大風速 20m/s
■南さつま市
□暴風警報【発表】
25日夕方から26日明け方にかけて警戒
風向 北西
・海上
最大風速 20m/s
■南九州市
□暴風警報【発表】
25日夕方から26日明け方にかけて警戒
風向 北西
・海上
最大風速 20m/s
■長島町
□暴風警報【発表】
25日夕方から26日明け方にかけて警戒
風向 北西
・外海
最大風速 20m/s
■東串良町
□暴風警報【発表】
25日夕方から26日明け方にかけて警戒
風向 北西
・外海
最大風速 20m/s
■南大隅町
□暴風警報【発表】
25日夕方から26日明け方にかけて警戒
風向 北西
・外海
最大風速 20m/s
■肝付町
□暴風警報【発表】
25日夕方から26日明け方にかけて警戒
風向 北西
・外海
最大風速 20m/s