切り口の美しさに大歓声！おもてなしやおせちにもぴったりの『彩り肉巻きとんカツ』

今日はクリスマス♪ そして、もうすぐやってくる大みそかにお正月……と、ごちそうを食べる機会が増える年末年始。特別な日に何を作ろうか、悩んでいる人もいるのでは？

そこで今回は、カラフルな色合いで食卓を盛り上げる『彩り肉巻きとんカツ』のレシピをご紹介。今夜のクリスマスメニューとしてはもちろん、お正月の「肉おせち」にもぴったりの一品です！ 断面の美しさに、家族や友人から歓声が上がりますよ〜！！

『彩り肉巻きとんカツ』のレシピ

材料（3〜4人分）

豚もも薄切り肉……9枚（約180ɡ）

ほうれん草……1わ（約200ɡ）

赤パプリカ……1/3個（約50ɡ）

黄パプリカ……1/3個（約50ɡ）

塩……小さじ¹⁄1/4

こしょう……少々

小麦粉……大さじ2

溶き卵……1個分

パン粉……50ɡ

揚げ油……適宜

中濃ソース……大さじ３

作り方

（1）野菜の下ごしらえをする

鍋にたっぷりの水を入れて沸かし、塩少々（分量外）を入れる。ほうれん草を茎から入れてさっとゆで、冷水にとってさまし、水けを絞って長さを半分（約10cm）に切る。パプリカはへたと種を取り、縦にごく薄切りにする。

（2）豚肉で野菜を巻く

豚肉を3枚一組にし、縦長に少しずつずらして重ねて並べ、幅12〜13cmにする。1組につき、（1）の1/3量を手前に横向きにのせ、手前から強めに巻く。両端から野菜がはみ出さないように肉を内側にたたむ。表面に塩、こしょうをふり、小麦粉をまぶして余分な粉をはたく。溶き卵にくぐらせ、パン粉をつける。

3枚並べた肉の幅ギリギリまで野菜をのせてしまうと、巻いた後に肉で両端をおおえなくなってしまいます。野菜は肉の少し内側まで広げるようにして。

（3）肉を揚げる

揚げ油をフライパンの高さ2cmほどまで注いで低めの中温※に熱し、（2）を入れる。ときどき上下を返しながら6分ほど揚げ、油をきる。それぞれ4等分の輪切りにする。器に盛り、中濃ソースを添える。

※170℃。乾いた菜箸の先を底に当てると、細かい泡がシュワシュワッとまっすぐ出る程度。

ジューシーな豚肉と野菜のみずみずしさがベストマッチ。野菜が苦手なお子さんも、パクパク食べられちゃうかも！

年末年始やおもてなしのシーンにぴったりの『彩り肉巻きとんカツ』、ぜひ作ってみてくださいね。

市瀬 悦子イチセ エツコ 教えてくれたのは… 料理家 食品メーカーの営業職、料理研究家のアシスタントを経て独立。「おいしくて、作りやすい家庭料理」をテーマに、雑誌、書籍、TV、企業へのレシピ提案などを行っている。ボリュームのある肉料理からおもてなし向けの華やかなメニューまで、幅広いジャンルをまねしやすい、作りやすい、失敗しないレシピで紹介している。 詳細はこちら

（『オレンジページ』2026年1月2日号より）