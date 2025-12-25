ロッテは25日、横山陸人投手（24）が選手会長に就任すると発表した。

横山は専大松戸から19年ドラフト4位でロッテ入団。6年目の今季は自己最多の50試合に登板し、2勝4敗12セーブ20ホールド、防御率2・08。来季から背番号を「60」から「15」に変更することも決まっている。

球団広報を通じて「正直、自分が選手会長をやらせていただけるような日が来るなんて思ってもいなかったです。任せていただくことになり自分でも、とても嬉しく思います。選手会長ということで、マリーンズ選手の代表のような立場になるので、それに恥じないような行動、発言が出来る人間になりたいと思います。ただ、現状はまだまだ未熟な部分が多いので、そういったところはこれまで選手会長として色々とご尽力された中村奨吾さんや、いろいろな先輩方のアドバイスいただきサポートしていただき、よりよい環境を実現し、いいチームにしていければと思います。個人としても背番号も新しく変わり、こうして選手会長に就任をして迎える新シーズンになりますので、チームを引っ張れるような活躍が出来ればと思います。頑張ります」とコメントを寄せた。