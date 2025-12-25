２５日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５５円８４銭前後と前日の午後５時時点に比べ２銭程度のドル高・円安となっている。



２４日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５５円９３銭前後と前日に比べ３０銭程度のドル安・円高で取引を終えた。米経済指標で労働市場の底堅さが示されたことからドルが買われる場面もあったが、日本の通貨当局による介入警戒感は根強く一時１５５円６８銭まで軟化した。



きょうは海外市場の多くがクリスマス休場となることから模様眺めムードが広がりやすく、東京市場のドル円相場は動意に乏しい展開となっている。日銀の植田和男総裁が日本経済団体連合会審議員会で講演する予定となっており、積極的に動きにくいなか１５５円８０銭台を中心に推移している。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１７７７ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００１０ドル強のユーロ安・ドル高。対円では１ユーロ＝１８３円５０銭前後と同２０銭程度のユーロ安・円高で推移している。



