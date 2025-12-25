「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２５日午前１０時現在で、ワークマン<7564.T>が「売り予想数上昇」で５位となっている。



同社が１日に公表した１１月度の月次売上高速報は既存店が前年同月比７．９％増となったが、１０月度の伸び率（１９．５％増）から鈍化したことが売り予想数上昇につながっているようだ。



なお、全店ベースの売上高は同１４．１％増。気温の低下で防寒インナーやアウター、ウォームパンツなど冬物衣料が売り上げを牽引し、リカバリーウエアの販売も引き続き好調だったとしている。



出所：MINKABU PRESS