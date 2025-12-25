1月の結婚式が延期に…メッシの妹が深刻な交通事故と報道
アルゼンチン代表FWリオネル・メッシの妹が深刻な交通事故に遭い、来月に予定されていた結婚式を延期せざるを得なくなったようだ。イギリス『ミラー』が報じている。
アルゼンチンのジャーナリストであるアンヘル・デ・ブリト氏によると、妹のマリア・ソル・メッシさんはマイアミで運転していた際、車のコントロールを失って壁に衝突。命に別状はなく危険な状態は脱したものの、椎骨2か所の骨折に加え、かかとや手首の骨折、火傷の治療が必要で、現在はアルゼンチンのロサリオでリハビリを始めているという。
マリア・ソルさんは来年1月3日に、インテル・マイアミU-19のコーチングスタッフであるフリアン・トゥリ・アレジャノ氏と、故郷ロサリオで結婚式を挙げる予定だった。式にはメッシ一家やインテル・マイアミ関係者も出席する予定だったが、今回の交通事故の影響で延期が決まった模様だ。
なお、事故の詳細については、彼女がピックアップトラックを運転していたとの報道があるほか、火傷の原因を巡る情報などが錯綜しており、正確な状況は明らかになっていない。
服飾デザイナーで起業家のマリア・ソルさんは、兄のアパレルブランド『ザ・メッシ・ストア』でブランドマネージャーを務めた経歴を持つ。これまで表舞台に出ることは少なかった。
