大谷、フィリーズ戦で2戦連発 披露したのは何ポーズ？【クイズ】

ドジャースの大谷翔平は、9月18日のフィリーズ戦に1番・指名打者で先発出場した。前日の試合で2年連続50号を成し遂げた大谷が、この試合でも魅せてくれた。さて、2戦連発となる51号ソロを決めた際に、披露したのは何ポーズだったか？プレイバックで振り返ってみよう。

フィリーズ戦の８回、５１号ソロを放ちロハスと「デコピンポーズ」をとるドジャース・大谷＝ロサンゼルス（共同）

※以下、2025年9月18日に公開した記事を再編集した内容です。

ドジャースの大谷翔平は、9月18日のフィリーズ戦に1番・指名打者で先発出場した。前日の試合で2年連続50号を成し遂げた大谷が、きょうもバットで魅せてくれた。

まず1回裏の第1打席は、初球を打ったもののセカンドゴロに終わった。続く2回裏の第2打席は2アウト1、3塁のチャンスもレフトライナー、5回裏の第3打席は見逃し三振に倒れた。

この試合ノーヒットのまま迎えた8回裏、この回先頭で第4打席がまわってきた大谷は、6球目を打って2戦連発となる51号ソロを決めた。これで、リーグトップを走るシュワバーとの差は「2」に縮まった。フィリーズ戦で連発した大谷の姿、シュワバーの目にはどのように映ったのだろうか。