3i株式会社は、フジヤカメラ店とのコラボレーションで生まれたカメラ用ストラップを12月24日（水）に発売した。8月に設立80周年を迎えたフジヤカメラ店と、同社ブランド「蔵Cura」による共同企画。取り扱いはフジヤカメラ店のみ。

ラインアップはネックストラップとハンドストラップ。いずれも、ベジタブルタンニンなめしの馬ヌメ革を使用する。ヨーロッパ産の原皮を用いて、兵庫県姫路市でなめしから仕上げまで行った。

あえて着色を行わず、革本来の風合いや天然のキメ、ハリを残した。使い始めから柔らかさが感じられ、曲げに対する抵抗が少なく、構えた際の動きを妨げにくいという。

コバ（縁）カラーは、革本来の質感を生かしたナチュラルと朱色の2種類を用意。

カメラへの取り付け部には、一般的な鉄製リングと比べて柔らかく、アイレットやボディを傷付けにくい蔵Curaの真ちゅう製リングを採用した。

ネックストラップ

手に巻きやすい細身、たすき掛けもできる長さ1,050mmに仕上げたネックストラップ。適度な厚みを持たせることで荷重を分散し、長時間の携行にも配慮している。

ハンドストラップ

幅：13mm 長さ：1,050mm（リング先端～リング先端） 耐荷重：5kg 価格：1万2,800円

手首部分をやや狭めに設計し、カメラが手から離れにくいという。片手での操作や持ち替えの際も安定感があり、撮影時の操作リズムを妨げにくいとしている。

幅：13mm 平置き長：200mm（リング先端～ストラップ端） リスト部周囲：約290mm 耐荷重：5kg 価格：7.980円