衣のザクザク感と旬のみずみずしい大根がクセになる！冬の定番にしたい「大根の肉巻きフライ」
先日、大根が安くなっていたので一本丸ごと買って帰ったところ、夏とは明らかに違うみずみずしく艶やかな断面に改めて感動。生で食べても甘くてジューシーだし、火の通りもよくて、やっぱり大根は冬だなあと思ったところです。
【画像を見る】大根の細切りが爆速でできる裏ワザも！「大根のごまマヨサラダ」レシピ
『３分クッキング』2026年1月号の巻頭特集は「大根・白菜の使いきりおかず大特集」。これは旬のうちに大根をたくさん食べろということだなと早速眺めていると、とっても気になる「大根の肉巻きフライ」というレシピを見つけました。薄切りの豚肉でこれでもかと大根を巻いたおかずで、今あるこの大根で作ったら絶対おいしい…！「これは！」と思い、早速作ってみることにしました。
■サクッとジューシーな食べごたえ
「大根の肉巻きフライ」
材料（2人分）
大根……1/4本（300g）
豚ロース肉（薄切り）……8枚（120g）
（塩、こしょう各少々、小麦粉適量）
水菜……1株
梅干し……1個
衣
・小麦粉、溶き卵、パン粉……各適量
●油
作り方
1 大根は皮をむいて7センチ長さ、6〜7ミリ角の棒状に切り、32切れ用意する。水菜は4センチ長さに切る。梅干しは種を除いて包丁でたたく（約大さじ1/2）。
2 豚肉は塩、こしょうをふり、小麦粉を薄くまぶす。1枚を広げ、大根4切れをのせて巻きつける。残りも同様に8個作る。小麦粉を薄くまぶし、溶き卵、パン粉の順に衣をつける。
3 フライパンに油を3センチ深さに入れて170℃に熱し、2を入れてきつね色になるまで4分ほど揚げる。油をきって器に盛り、梅肉をのせて水菜を添える。
◇◇◇
ザクザクとした衣と豚肉の程よいボリューム感と、みずみずしく甘い大根のジューシーさのバランスが絶妙。揚げ物でありながら「油っこさ」は控えめなので、揚げ物を食べると胃にくる…という人でもおいしく食べられそうです。
味つけも下味の塩コショウと梅肉のみと非常にシンプルですが、だからこそ素材のおいしさが引き立ちます。年中手に入る食材を使った一見ありふれた料理でありながら、冬のごちそうと呼ぶにふさわしい一品だと感じました。大根を事前に電子レンジで加熱しておくと、より確実に失敗なく作れます。
この時期は大根が安く売られていることも多く、節約料理としても活躍しそう！おいしい大根が安く手に入る今のうちに、ぜひともチャレンジしてみてください。
調理、文＝月乃雫
