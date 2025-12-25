¡ÖÀ¸ÍýÍÑÉÊ¤¬¹â¤¹¤®¤ë¡×ÂçÅýÎÎ¤Î°ìÀ¼¤Ç¸ø¼è°ÑÆ°¤¯¡¡¼çÍ×¥á¡¼¥«¡¼¤Î²Á³ÊÃÌ¹ç¤Ê¤ÉÄ´ºº¤Ø¡Ú´Ú¹ñ¡Û
ÍûºßÌÀ¡Ê¥¤¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¡ËÂçÅýÎÎ¤¬´Ú¹ñ¹ñÆâ¤ÎÀ¸ÍýÍÑÉÊ¤Î²Á³Ê¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¹â¤¤¤È»ØÅ¦¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¸øÀµ¼è°ú°Ñ°÷²ñ¤¬À¸ÍýÍÑÉÊ¥á¡¼¥«¡¼3¼Ò¤ËÂÐ¤¹¤ëÄ´ºº¤ËÃå¼ê¤·¤¿¡£
¡Ú¥ë¥Ý¡Û¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹¤ÇÃ¦ÌÓ¡¢À¸ÍýÉÔ½ç¡×´Ú¹ñ¥¢¥¤¥É¥ëÎý½¬À¸¤Î¸½¼Â
12·î24Æü¡¢¶È³¦¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸øÀµ¼è°ú°Ñ°÷²ñ¤ÏÁ°Æü¤«¤é¥æ¡¼¥Ï¥ó¡¦¥¥ó¥Ð¥ê¡¼¡¢LG¥æ¥Ë¡¦¥Á¥ã¡¼¥à¡¢¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ê¥é¤Î¼çÍ×À¸ÍýÍÑÉÊ¥á¡¼¥«¡¼3¼Ò¤ÎËÜ¼Ò¤ËÄ´ºº´±¤òÇÉ¸¯¤·¡¢¸½¾ìÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸øÀµ¼è°ú°Ñ°÷²ñ¤Ï3¼Ò¤«¤é»ñÎÁ¤òÄó½Ð¤µ¤»¡¢À¸ÍýÍÑÉÊ¤Î²Á³Ê¤¬¹â¤¤ÍýÍ³¤¬ÃÌ¹ç¤ä²Á³ÊÍôÍÑ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤«¤É¤¦¤«¤òÄ´¤Ù¤ëÊý¿Ë¤À¡£
¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥«¥ë¥Æ¥ë¡×¡ÖÃÌ¹ç¡×¡Ö½ÐÍè¥ì¡¼¥¹¡×¤Ê¤É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡¢Â¾¤Î»ö¶È¼Ô¤È¶¦Æ±¤Ç¾¦ÉÊ¡Ê¤Þ¤¿¤ÏÌòÌ³¡Ë¤Î²Á³Ê¡¦¼è°ú¾ò·ï¡¦¼è°úÎÌ¤Ê¤É¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Ï¡¢ÆÈÀêµ¬À©¤ª¤è¤Ó¸øÀµ¼è°ú¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§¡Ê¸øÀµ¼è°úË¡¡Ë¤Ç¶Ø»ß¤µ¤ì¤¿ÉÔÅö¤Ê¶¦Æ±¹Ô°Ù¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¡£À½ÉÊ¤Î²Á³Ê¤äÌòÌ³¤ÎÂÐ²Á¤òÉÔÅö¤Ë·èÄê¡¦°Ý»ý¡¦ÊÑ¹¹¤¹¤ë¹Ô°Ù¡Ê²Á³ÊÍôÍÑ¡Ë¤â¡¢Æ±Ë¡¤Ë¤è¤ê¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¸øÀµ¼è°ú°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢Íµ¡ÇÀ¤ä´ÚÊý´ØÏ¢¤Î¸¶ºàÎÁ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿À¸ÍýÍÑÉÊ¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¹â¤¤²Á³Ê¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤ËÃåÌÜ¤·¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÀ½ÉÊ¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿»ñºà¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ÆÀ½Â¤¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â³ÎÇ§¤¹¤ëÊý¿Ë¤À¡£
Ëü¤¬°ì¡¢À¸ÍýÍÑÉÊ¤ÎÁÇºà¤Ê¤É¤ò»ö¼Â¤È°Û¤Ê¤Ã¤ÆÉ½¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢É½¼¨¡¦¹¹ð¤Î¸øÀµ²½¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§°ãÈ¿¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¡£
¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢ÍûÂçÅýÎÎ¤Ï19Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿¸øÀµ¼è°ú°Ñ°÷²ñ¤Î¶ÈÌ³Êó¹ð¤Ç¡Ö²æ¤¬¹ñ¤ÎÀ¸ÍýÍÑÉÊ¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¹â¤¤¤Î¤«¡×¤È¤·¡¢¡Ö°ìÅÙÄ´ºº¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÍ×ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Ä´ºº¤Î·ë²Ì¡¢ÃÌ¹ç¤ä²Á³ÊÍôÍÑ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¸øÀµ¼è°ú°Ñ°÷²ñ¤ÏÀ§ÀµÁ¼ÃÖ¤ä²ÝÄ§¶â¤Ê¤É¤ò²Ý¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£»ö°Æ¤¬½ÅÂç¤Ê¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢·º»ö½èÈ³¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¸øÀµ¼è°ú°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢À¸ÍýÍÑÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¤Î°ãÈ¿»ö¹à¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¼¡Âè¡¢À©ºÛ¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹·×²è¤À¡£
