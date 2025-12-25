¡Ú¥ì¥Ýー¥È¡ÛÊ¡»³²í¼£¡õÂçÀôÍÎ¡¢¶¦±é¼Ô¤Ç¤¢¤ë±ÊÀ¥Î÷¤ÎÀ¼¥Þ¥Í¤òÈäÏª¡ª¡Ö²¶¤¿¤Á¤ÎÃæ¤Ë¤Ï±ÊÀ¥Î÷¤Ï¤¤¤ë¤«¤é¡ª¡×
Ê¡»³²í¼£¤ÈÂçÀôÍÎ¤¬¡¢12·î24Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿·à¾ìÈÇ¡Ø±Ç²è¥é¥¹¥È¥Þ¥ó-FIRST LOVE-¡Ù¤Î½éÆüÉñÂæ°§»¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¢£¡ÖÀ¤³¦¤Ë¤Ï°¦¤¬É¬Í×¤Ç°¦¤Ë°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÊÊ¡»³²í¼£¡Ë
2Ç¯Á°¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡¢¤½¤·¤ÆËÜºî¡õ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¤òÄÌ¤·¤Æ¡ÈºÇ¶¯¥Ð¥Ç¥£¡É¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¿¤Õ¤¿¤ê¡£Ëþ°÷¸æÎé¡õÂçÀ¼±ç¤Î¤Ê¤«¡¢¿ô¡¹¤Î»ö·ï¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¿Á´ÌÕ¤ÎFBIÁÜºº´±¡¦³§¼Â¹¸«¤ò±é¤¸¤¿Ê¡»³¤Ï¡Ö±«¤Î¤ª´¨¤¤¤Ê¤«¤Ç¤ª½¸¤Þ¤ê¤¤¤¿¤À¤¡¢¤³¤Î±Ç²è¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¡Ä¥á¥êー¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡ª¡¡Ê¡»³²í¼£¤Ç¤¹¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ°§»¢¤·¤¿¡£
ÈÈ¿ÍÂáÊá¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¼êÃÊ¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤¸É¹â¤Î·º»ö¡¦¸îÆ»¿´ÂÀÏ¯Ìò¤ÎÂçÀô¤Ï¡Ö¡Ê±«ÃË¤Ï¡ËÍÎ¤Á¤ã¤ó¡ª¡×¤È¤Î´ÑµÒ¤ÎÀ¼¤Ë¡¢¡ÖÃ¯¤Ç¤¹¤«¡©¡¡ÍÎ¤Á¤ã¤ó¤È¸À¤¦¤Î¤Ï¡©¡×¤È¡ÈÊ¡»³¥â¥Î¥Þ¥Í¥Ü¥¤¥¹¡É¤Ç¾Ð¤ï¤»¤Ä¤Ä¡¢¼çÂê²Î¡ÖÌÚÀ± feat. °ðÍÕ¹À»Ö¡×¤Ë¿¨¤ì¤Æ¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Ê¡»³²í¼£¤È¤È¤â¤Ë¼çÂê²Î¤ò²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÂçÀôÍÎ¤Ç¤³¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¬²Î¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¾éÃÌ¤ò¸ò¤¨¡¢·Ú²÷¤Ë¥Èー¥¯¤¬¥¹¥¿ー¥È¡£
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤Ë»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ïµ×¡¹¤È¤¤¤¦ÂçÀô¡£¡Öº£Ç¯¤Ï»Å»ö¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤¢¤È»×¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤³¤¦¤·¤Æ³§¤µ¤ó¤Î´é¤ò¸«¤ë¤È¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤ÏËèÇ¯³§¤µ¤ó¤È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤ò·Þ¤¨¤¿¤¤¡ª¡¡»à¤Ì¤Þ¤Ç·¯¤¿¤Á¤òÎ¥¤µ¤Ê¤¤¤¾¡ª¡×¤ÈÀë¸À¤·Çï¼ê³åºÓ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤ÏÀÖºä¤ÎTBS¤«¤é¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡Ù¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥«ー¤Ë¾è¼Ö¤·¤Æ¿·½É¥Ô¥«¥Ç¥êー¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¿¤Õ¤¿¤ê¡£¼ÖÃæ¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¿¼¤¤ÏÃ¤ò¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢Ê¡»³¤Ï¡Ö18ºÐ¤Îº¢¤Ë¾åµþ¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò¤Ò¤È¤ê¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢50ºÐ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¤ª»Å»ö¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤Ï¡£¤³¤ó¤ÊÌ¤Íè¤ÏÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç½éÆü¤ò·Þ¤¨¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£Â³¤±¤Æ¡Ö±Ç²è¡¢µã¤±¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡¡¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤È´ÑµÒ¤ËÌä¤¤¤«¤±¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬µ¯¤¡Ö¤¤¤¤±Ç²è¤Î¾Úµò¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
º£²ó¤Î¡È¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¥º¡É¤Õ¤¿¤ê¤¤ê¤ÎÅÐÃÅ¤ËÂçÀô¤Ï¡Ö¤³¤Î±Ç²è¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤Õ¤¿¤ê¤À¤±¤Ç½éÆüÉñÂæ°§»¢¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÄÁ¤·¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ÎÀáÌÜ¤Ç¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¯¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡£½éÆü¤Ë¤Õ¤¿¤ê¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ªÏÃ¤¬½ÐÍè¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Ä¤Ä¡¢¶¦±é¼Ô¤Î±ÊÀ¥Î÷¤ÎÀ¼¥Þ¥Í¤òÈäÏª¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ê¡»³¤â±ÊÀ¥¤ÎÀ¼¥Þ¥Í¤ò¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤â¤Á¤í¤ó±ÊÀ¥·¯¤Ë¤Ï¤³¤Î¾ì¤Ë¤¤¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢²¶¤¿¤Á¤ÎÃæ¤Ë¤Ï±ÊÀ¥Î÷¤Ï¤¤¤ë¤«¤é¡ª¡×¤ÈÀë¸À¤¹¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤âÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ë¡£
ÂçÎ©¤Á²ó¤ê¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·ー¥ó¤â¸«¤É¤³¤í¤ÎËÜºî¤À¤¬¡¢ÂçÀô¤Ï¡Ö¥¬¥ó¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¡¢ÃÆ´Ý¤ÎÁõÅ¶¤ÎÎý½¬¤ò»¶¡¹¤·¤Æ¸½¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡Ø¤³¤³¤ÏÆùÃÆÀï¤Ç¡Ù¤ÈÆÍÁ³¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ä¡£¤È¤Ë¤«¤¯ÆùÎ¥¤ì¤òµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥±¥¬¤À¤±¤Ë¤Ïµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£°ìÊý¡¢Ê¡»³¤Ï¤¢¤¶¤À¤é¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÊ³Æ®¤·¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·ー¥ó¤Î»£±Æ¤ò²óÁÛ¤·¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥óÉôÊ¬¤ÏµÓËÜ¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤³¤È¤â¡¢¼«Ê¬¤«¤éÄó°Æ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤â¹¥¤¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤ë³ÊÆ®µ»¤Î½ÅÍ×¤Ê·è¤áµ»¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤È¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢»£±Æ¤ÎÎ¢Â¦¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÂçÀô¤â¼«¤é¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤·¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¡ÖËÌ³¤Æ»¤Ç¤ÎÀã¸¶¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ËÂçÀã¤ËËä¤â¤ì¤ë¥·ー¥ó¡×¡£ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¤ÎÂçÀô¤ÏÀã¹ñ¤¢¤ë¤¢¤ë¤Î¥³¥ß¥«¥ë¤Ê¸½¾Ý¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ä¹ºê½Ð¿È¤ÎÊ¡»³¤Ë¤Ï¥¤¥Þ¥¤¥ÁÆÏ¤«¤º¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÀã¤ËËä¤Þ¤ë¡©¡¡¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¥Ù¥¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤³¤ó¤Ê¥Ù¥¿¤Ê¥·ー¥ó¤òÂçÀô¤µ¤ó¤è¤¯¤ä¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¡ÄÂçÀô¤µ¤ó¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤À¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡£¤³¤ì¤ËÂçÀô¤Ï¡Ö¼«ºî¼«±é¤È¸À¤ï¤ì¤½¤¦¡×¤È¡¢Çú¾Ð¤À¤Ã¤¿¡£
12·î24Æü¤«¤éÊ¡»³¤¬ºî¶Ê¡¢ÊÔ¶Ê¡¢¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¼çÂê²Î¡ÖÌÚÀ± feat. °ðÍÕ¹À»Ö¡×¤â¥ê¥êー¥¹¡£Ê¡»³¤Ï¡Ö°ðÍÕ¤µ¤ó¤«¤é¡È½éÆü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡¡´¶³´¿¼¤¤¤Ç¤¹¡É¤ÈÏ¢Íí¤¬Íè¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤ÊÊý¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤¤¤¤¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤Ï¼«Á³¤È¸½¾ì¤Ç¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢Åö½é¤Ï°ðÍÕ¤µ¤ó¤¬²Î¤Ã¤ÆËÍ¤Ï¥Ïー¥â¥Ëー¤ÈÄÉ¤¤¤«¤±¤Î¥á¥í¥Ç¥£¤¯¤é¤¤¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â°ðÍÕ¤µ¤ó¤«¤é¡Ø¤â¤Ã¤ÈÀ¼¤òÄ°¤¤¿¤¤¡ª¡Ù¤È¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤È¼çÂê²Î¤ÎÀ©ºîÈëÏÃ¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤ËÂçÀô¤Ï¡Ö³§¼Â¤Î½éÎø¤È»ä¤Î¸Î¶¿¡¦ËÌ³¤Æ»¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿±Ç²è¤Ç¡¢Àã¤¬Èþ¤·¤¯ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¸ø³«¤¬¤È¤Æ¤â¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ê±Ç²è¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÂçÀÚ¤ÊÊý¡¹¤È·à¾ì¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥¢¥Ôー¥ë¡£
Ê¡»³¤Ï¡ØFIRST LOVE¡Ù¤È¤¤¤¦¥µ¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¿¨¤ì¤Æ¡ÖºÇ½é¤Ï¾È¤ì½¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¿Í¤Ï¸ß¤¤¤Ë½õ¤±¹ç¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬³§¼Â¤µ¤ó¡£½éÎø¤ÏÃ¸¤¯¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤ò·Áºî¤ë·Ð¸³¤Ç¤¢¤ê¡¢¤ä¤Ï¤ê¿Í¤È¿Í¤È¤ÏLOVE¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤¨¤Æ¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢À¤³¦¤Ë¤Ï°¦¤¬É¬Í×¤Ç°¦¤Ë°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬º£²ó¤Î±Ç²è¤ÇÉ½¸½¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¡£
¢£±Ç²è¾ðÊó
¡Ø±Ç²è¥é¥¹¥È¥Þ¥ó -FIRST LOVE-¡Ù
Âç¥Ò¥Ã¥È¾å±ÇÃæ
½Ð±é¡§Ê¡»³²í¼£¡¢ÂçÀôÍÎ¡¢±ÊÀ¥Î÷¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢¥í¥¦¥ó¡¢·îÅçÎ°°á¡¢´²°ìÏº¡¢Ã«ÅÄÊâ¡¢¹õÅÄÂçÊå¡¢¾¾ÈøÍ¡¡¢º£°æÊþÉ§¡¢±üÃÒºÈ¡¢ÌÚÂ¼Â¿¹¾¡¢µÈÅÄÍÓ¡¢¾åÀîÎ´Ìé¡¢µÜÂô¤ê¤¨
µÓËÜ¡§¹õ´äÊÙ
ÇÛµë¡§¾¾ÃÝ
(C¡Ë2025±Ç²è¡Ö¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
