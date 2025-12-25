元人気子役で女優の谷花音（21）が24日、自身のインスタグラムを更新。クリスマスイブでのディナーを披露した。

「メリークリスマスイヴ 今年のクリスマスディナーはこちら！！！」とつづり、華やかなオードブルやフルーツなどクリスマス料理が並んだ様子を披露。「ベーコンとチーズのパイで作ったクリスマスツリーは初挑戦だったけど成功しました」とつづった。

「みなさんも楽しいクリスマスイヴをお過ごしください」と呼びかけた。

この投稿に、ファンからは「メリークリスマス」「豪華すぎる」「さすがのんちゃんです」「カラフルで美味しそう」などの声が寄せられている。

谷は人気子役として2011年のフジテレビドラマ「名前をなくした女神」などに出演。同じく人気子役だった同事務所で親友の小林星蘭とと共に「すたーふらわー」として歌手デビューも経験している。12年〜17年には鈴木福とともにBSフジの子ども番組「beポンキッキーズ」で司会も担当。その後も女優としての活動を継続し、2016年公開の人気アニメ映画「君の名は。」では主人公の妹・四葉の声を担当。21年には米国の高校に語学留学。23年に大学に進学した。