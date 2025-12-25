NORADが追跡中のサンタクロースについて、電話で子どもたちと話すトランプ米大統領/Tasos Katopodis/Getty Images

（CNN）電話が鳴る。電話の向こうには、米大統領と話したがっている10歳の子どもがいる。大統領は今、フロリダ州パームビーチの自宅のリビングルームでサンタクロースを追跡中だ。

「サンタクロースはとてもいい人だ」。スーツに金色のネクタイを締めたトランプ大統領は、オクラホマ州タルサにいるジャスパー君にそう語りかけた。「サンタクロースに何かが入り込んでいないか、悪いサンタクロースをこの国に侵入させていないか確かめたい。その結果サンタクロースはいい人だと分かった。サンタクロースはあなたを愛している。オクラホマを愛してる。私と同じように。オクラホマは選挙で私にとても優しかった。だから私もオクラホマを愛している。決してオクラホマを離れないように。分かったね？」

分かりました、とジャスパー君が答えた。

トランプ氏が将軍に、次の子どもへつなぐよう促す。

トランプ氏が話しているのは、北米航空宇宙防衛司令部（NORAD）に電話をかけてくる子どもたちだ。NORADはサンタクロースを追跡しており、子どもたちからの電話はトランプ氏の自宅マール・ア・ラーゴに中継されている。子どもたちとこうしたやり取りを交わすのは、米大統領の伝統だ。

クリスマスツリーが飾られたマール・ア・ラーゴのその部屋では、メラニア夫人も受話器に耳を当て、子どもたちと話している。

「二人とも寝ていたほうがいいと思う」。トランプ氏に背を向けた状態のメラニア夫人は、受話器に向かってそう言った。「そうすればサンタさんがあなたたちの家にやって来る」

メラニア夫人は顔を上げない。「彼女はものすごく集中している」と、トランプ氏は述べた。

次はノースカロライナ州に住む8歳のサバンナちゃんだ。

トランプ氏はサバンナちゃんの声を聞き、「美しくてかわいらしい」「賢そうな声だ」と応じた。サバンナちゃんは「サンタさんにクッキーを置いておかないと怒る？」と問いかけた。

質問を聞き直した後、トランプ氏は「怒らないよ」と答えた。それから「でも、すごくがっかりすると思う。サンタさんはちょっとcherubicなところがあるから。cherubicってどういう意味か分かる？ ちょっと太ってるっていうこと」と続けた。

現在米軍はスウェーデン上空でサンタクロースを追跡中だ。将軍がトランプ氏にそう報告した。

「それならサンタクロースがあなたの地域に来るまでには、かなりの距離を移動することになるな」。トランプ氏はカンザス州に住む次の子どもにそう告げた。「今から5時間後には、サンタクロースはあなたの家の煙突から降りてくるだろう」

次はペンシルベニア州の5歳児が待機していると聞いたトランプ氏は同州について、大統領選で圧勝したから「大好きだ」と明言した。

サンタクロースの現在位置に関して、また報告が入る。今はデンマークのコペンハーゲン上空にいるという。

子どもたちとは電話で「一日中」話していられるとトランプ氏。それでもいずれは「中国、ロシア、ウクライナ」といった問題に戻らなくてはならないと述べた。将軍からの電話の取り次ぎはまだ続く。

トランプ氏が部屋の反対側のメラニア夫人に「大統領夫人、調子はどう？」と尋ねると、メラニア夫人は「電話を待っているところ」と答えた。