「やっぱり“ふち”っていいな！」≪菊池風磨(timelesz) × チョコレートプラネット≫仲良しトリオがお正月に帰ってくる！ 街の“ふち＝外周”だけを巡る、あの異色街ブラ番組が第３弾として復活！

舞台は「東京・湯島」。街の中心部には目もくれず、ひたすら“ふち”を歩いて出会ったのは…絶品グルメ！穴場スポット！ふちに住む元気な皆さま！

テレ東では、1月3日（土）夜10時から、「風磨とチョコプラのふちど～るマップ」を放送！大反響のあった2023年12月の放送以来、約2年ぶりに復活！

【“ふち”で楽しいものを3人目線で探し出す！】

この番組は、菊池風磨（timelesz）とチョコレートプラネット（長田庄平・松尾駿）の3人が、行き当たりばったり、楽しく笑って、時にはケンカして…訪れた街の“外周＝ふち”だけをぐるーっと1周めぐり、その土地の新たな魅力を探し出す異色バラエティー番組！予測不能な化学反応を生む「仲良しトリオ」が、新年の夜を笑いで包みこむ！

【“ふち”での出会いは“一期一会”！】

第3弾の舞台となるのは、学問の神様・湯島天満宮でも有名な「東京・湯島」！しかし、街のランドマークや駅前の賑わいには目もくれず、巡るのはひたすら地図上の“ふち＝外周”のみ！歴史と文化が香るこの街も、ひとたび“ふち”を歩けば景色は一変！行き当たりばったりのガチ歩きの中で、3人が遭遇するのは…絶品グルメか？個性あふれる地元の皆さんか？はたまた足を踏み入れる機会もなかったディープな世界か！？ 散策しているだけなのに、なぜか事件が盛りだくさん！楽しく笑っていたかと思えば、些細なことで小競り合いも勃発！？カメラを忘れて楽しむ3人の「素」の表情と、予定調和ゼロの珍道中は必見！

3人独自の様々な発見の連続が、知っているはずの街を「未知のワンダーランド」へと変えていく“ふち”巡り。番組を見終わった後には、きっとあなたも自分の住む街の“ふち”を歩いてみたくなる！

≪菊池風磨・チョコレートプラネット ロケ後インタビュー≫

チョコプラ長田（以下、長田）：2年も空いたのかっていうくらい、すんなり溶け込んで（ロケが）出来たような感じがします。やっぱり「ふち」って色々あるなと思いましたね。楽しかったです。

菊池風磨（以下、菊池）：でも、「ふち」か「ふちじゃない」かで寄るお店も変わるじゃないですか。 それが悔しい時もあれば「助かったな」って時もあったりして、やっぱり「ふち」っていいなってなりましたね。

長田：でもちょっと次回は、ちゃんと「ふちの定義」をちゃんと決めたいですね。何メートルとか…。

菊池：（チョコプラ松尾に対して）行きたかったら「ふちセーフ」みたいなのはやめましょうよ（笑）。

チョコプラ松尾（以下、松尾）：違う違う！俺の中でちゃんとあるから（笑）！俺についてくれば大丈夫だから（笑）。

菊池：でも最後のお店とかすこし外れてましたよ、「ふち」から実は。

松尾：いやいや、でも「ふちのふち」だったから（笑）。全然大丈夫。でも、本当に分かりやすいですよね。今日だったら「湯島」っていうエリアはこれぐらいの広さなんだっていう勉強にもなるし。

長田：確かにね。

松尾：知らない通りとかあったじゃん。「ここ“サッカー通り”なんだ！」って。 そういう発見もあるんで、ぜひ家族、そして大切な人と見てもらえたらなと思います。

長田：なんなんそれ（笑）。

菊池：恋愛映画の宣伝みたいな（笑）。

長田：でも次は2年も明けないで、暖かくなったらやろうよ。

松尾：お！それいいね！

菊池：じゃあ、それでそのままレギュラー化を！

≪番組概要≫

【タイトル】 風磨とチョコプラのふちど～るマップ

【放送日時】 2026年1月3 日（土）夜10時～11時30分（関東ローカル）

【放送局】 テレビ東京 ほか

【配信】 広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！リアルタイム配信はTVerで。

▶TVer：https://tver.jp/series/srteusjj91

▶ネットもテレ東：https://video.tv-tokyo.co.jp/fuchidoru/

▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7



動画配信サービス「U-NEXT」にて見放題配信

▶U-NEXT：https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr

【出演者】 菊池風磨（timelesz）、チョコレートプラネット（長田庄平・松尾駿）

【概要】 菊池風磨（timelesz）とチョコレートプラネットの３人が気になる場所の“ふち（外周）”だけをぐるーっと１周めぐり、絶品グルメや穴場スポット、地元の名物キャラなどなど、その土地の新たな魅力を、３人の独自目線で探します！風磨＆チョコプラが、行き当たりばったり、楽しく笑って、時にはケンカして…“ふち”だけをガチでブラブラ！見ていると、自分の街の“ふち”に行きたくなる！

【公式HP】 https://www.tv-tokyo.co.jp/fuchidoru/

【公式X】 https://x.com/tx_fuchidoll

【公式Instagram】 https://www.instagram.com/tx_fuchidoll