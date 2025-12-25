¡Ú£Í£Ì£Â¡Û²¬ËÜÏÂ¿¿¡¡¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤¬¡ÖÍ¥ÀèÅª¤ËÁÀ¤¨¤ëÎ©¾ì¡× £Æ£Á¤Ç°ìÎÝ¼ê³ÍÆÀ¤Ç¤â
¡¡ÊÆÏ·ÊÞ¥¹¥Ý¡¼¥Ä»ï¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥¤¥é¥¹¥È¥ì¥¤¥Æ¥Ã¥É¡×¡ÊÅÅ»ÒÈÇ¡Ë¤Ï£²£´Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£µÆü¡Ë¡¢¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Î¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹µð¿Í¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤È¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤¬·ÀÌó¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ò¸¡¾Ú¤·¡¢¡ÖÍ¥ÀèÅª¤ËÁÀ¤¨¤ëÎ©¾ì¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÊ£¿ô²óÌÌÃÌ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¡¢ÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢£²£³Æü¡ÊÆ±£²£´Æü¡Ë¤Ë¥Ñ¥É¥ì¥¹¤«¤é£Æ£Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥ª¥Ï¡¼¥óÆâÌî¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤È£²Ç¯Áí³Û£²£¹£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£´£µ²¯£²£°£°£°Ëü±ß¡Ë¤Ç·ÀÌó¤Ë¹ç°Õ¡£°ìÎÝ¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬Ç»¸ü¤Ç¡¢²¬ËÜ³ÍÆÀ¤Î²ÄÇ½À¤Ë¡©¥Þ¡¼¥¯¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡¥ª¥Ï¡¼¥ó¤È¤Î¹ç°Õ¤ÇÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤ÎÍèµ¨Ç¯ÊðÁí³Û¤Ï£¹£°£°£°Ëü¡Á£¹£µ£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£±£´£°²¯¡Á£±£´£¸²¯±ß¡Ë¤È¤µ¤ì¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿Í¾ÃÏ¤Ï£±£µ£°£°Ëü¡Á£²£°£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£²£³²¯£´£°£°£°Ëü¡Á£³£±²¯£²£°£°£°Ëü±ß¡ËÄøÅÙ¡£²¬ËÜ¤Î»Ô¾ì²ÁÃÍ¤Ï£´Ç¯Áí³Û£¶£´£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£±£°£°²¯±ß¡ËÁ°¸å¡¢Ç¯Ê¿¶Ñ¤Ë¤·¤Æ£±£¶£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£²£µ²¯±ß¡ËÁ°¸å¤È¸«¤é¤ì¡¢½½Ê¬²ÄÇ½¤Ê¿å½à¤À¡£
¡¡ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥µ¥¤¥È¡Ö¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡×¤Î¥±¥ó¡¦¥í¡¼¥¼¥ó¥¿¡¼¥ëµ¼Ô¤Ï¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡Ö¥Õ¥¡¥¦¥ë¥Æ¥ê¥È¥ê¡¼¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢¡Ö¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Ï²¬ËÜ¤È·ÀÌó¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¡ÖºÇ¶á¹Ô¤Ã¤¿¥È¥ì¡¼¥É¤ä¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾ÞÅê¼ê¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥¡¼¥ó¥º¤¬Î¨¤¤¤ëÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ²¬ËÜ¤¬¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡¸ò¾Ä´ü¸Â¤ÏÊÆÅìÉô»þ´Ö£±·î£´Æü¸á¸å£µ»þ¡ÊÆ±£µÆü¸áÁ°£·»þ¡Ë¤Þ¤Ç¡£²¬ËÜ¤Î·èÃÇ¤ËÃíÌÜ¤À¡£