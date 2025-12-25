『五十年目の俺たちの旅』、約10分でわかる「俺たちの旅」まとめ動画解禁 第4弾は＜カースケ・グズ六・オメダ＞編
中村雅俊が監督を務める映画『五十年目の俺たちの旅』の公開を控え、ドラマ『俺たちの旅』まとめ動画の第4弾＜カースケ・グズ六・オメダ＞編が解禁となった。
【動画】「俺たちの旅」が約10分でわかる＜カースケ・グズ六・オメダ＞編
1975年10月から日本テレビ系で放送されたドラマ『俺たちの旅』は、中村雅俊演じるカースケ（津村浩介）、秋野太作演じるグズ六（熊沢伸六）、田中健演じるオメダ（中谷隆夫）による青春群像劇。放送後も『十年目の再会』『二十年目の選択』『三十年目の運命』と彼らの人生の節目ごとにスペシャルドラマが作られてきた。そして、放送開始50周年を迎えた今、20年ぶりの続編『五十年目の俺たちの旅』が初の映画版として製作され、カースケたち3人の物語が初めて銀幕に登場する。
カースケを演じる中村雅俊は、今回も主題歌「俺たちの旅」をはじめ、挿入歌も担当。グズ六役に秋野太作、オメダ役に田中健、さらにオメダの妹・真弓役に岡田奈々と、50年前のオリジナルキャストが結集した。
企画・脚本はドラマシリーズからメインライターを務める鎌田敏夫。本作で初のメガホンを取るのは主演の中村雅俊。これまでメインディレクターを務めてきた故・斎藤光正監督の演出を一番身近で見てきた中村監督が『旅』のテイストを銀幕に移し替えている。ドラマシリーズからの映像もふんだんに使い、彼らの人生をたっぷりと振り返ることができる。
この度解禁されたのは、ドラマのスペシャル版を含む全49話を一気に予習＆復習できるまとめ動画の第4弾＜カースケ・グズ六・オメダ＞編。3人のこれまでを約10分で振り返る。
カースケこと津村浩介と、オメダこと中谷隆夫は、修学院大学の同級生。短気な性格から“カーっとなりやすい”ことに由来するカースケ、自分をすぐにダメだと思い込む“ダメ男”を逆さに読んだオメダ、それぞれのあだ名には、彼らの人柄がにじんでいる。
卒業を目前に控えながらも就職先が決まらない二人は、ある日、カースケの小学生時代の先輩であるグズ六こと熊沢伸六と再会する。行き場を失ったカースケとオメダは、無理を承知で泊めてほしいと懇願し、胸倉をつかむほどのもめ事の末、結局グズ六の家に転がり込むことに。こうして男3人の奇妙な共同生活が始まるが、そこへ突然、身ごもったグズ六の彼女・紀子が現れる。
堅物なグズ六の母親を、カースケとオメダの助けを借りて何とか説得し、グズ六と紀子は結婚。この出来事をきっかけに、3人は「互いの最期まで見届け合おう」と固い約束を交わす。
やがて時は流れ、同じ下宿に暮らしていた浪人生ワカメの発案で、ワカメとカースケは何でも屋のような会社「なんとかする会社」を立ち上げる。一方、向いていないセールスの仕事に疲弊していたオメダを見かね、カースケは自分の会社へと迎え入れる。ほどなくしてグズ六の会社も倒産し、3人は再び同じ場所で働くことになる。
こうして彼らは、二度と戻れない、あまりにもまぶしい青春の日々を駆け抜けていく。そして10年、20年、30年と時が過ぎても、その友情は決して色あせることなく、変わらぬ光を放ち続けている。
映画『五十年目の俺たちの旅』は、2026年1月9日より全国公開。
